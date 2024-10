Walking in the wind è una canzone dei One Direction pubblicata il 13 novembre 2015 e scritta da Julian Bunetta, John Ryan, Harry Styles, and J.S. Baylin. Dopo la morte improvvisa di Liam Payne, il brano è tornato virale proprio anche per il messaggio del testo. Ai tempi, furono diverse le interpretazioni date al pezzo. Per qualcuno è stato visto come un inno ai fan, prima che gli One Direction iniziassero la loro pausa o un messaggio all’ex membro della band, Zayn Malik. Una terza interpretazione è come un messaggio a un ex amante, in cui la rottura è in buoni rapporti e Harry spera di stare di nuovo con loro in un momento in cui stanno meglio l’uno per l’altro mentre, altri fan, credono che questa canzone riguardi anche la nonna di Harry, morta all’inizio del 2015.

Nell’ottobre 2024, purtroppo, “Walking in the wind” è tornata ad essere virale per cause drammatiche.

Il testo di Walking in the wind.

A week ago, you said to me

“Do you believe I’ll never be too far?”

If you’re lost, just look for me

You’ll find me in the region of the summer stars

The fact that we can sit right here and say goodbye

Means we’ve already won

A necessity for apologies between you and me

Baby, there is none

Ah-ooh, we had some good times, didn’t we?

Ah-ooh, we had some good tricks up our sleeve

Ah-ooh, goodbyes are bittersweet

But it’s not the end, I’ll see your face again

And you will find me

Yeah, you will find me

In places that we’ve never been

For reasons we don’t understand

Walking in the wind

Walking in the wind

Yesterday, I went out

To celebrate the birthday of a friend

But as we raised our glasses up to make a toast

I realised you were missing

Ah-ooh, we had some good times, didn’t we?

Ah-ooh, we wore our hearts out on our sleeve

Ah-ooh, goodbyes are bittersweet

But it’s not the end, I’ll see your face again

And you will find me

Yeah, you will find me

In places that we’ve never been

For reasons we don’t understand

Walking in the wind

Walking in the wind

And I know we’ll be alright, child

Just close your eyes and see

I’ll be by your side

Any time you’re needing me

Oh, yeah

And you will find me

Yeah, you will find me (Me)

In places that we’ve never been (Never been)

For reasons we don’t understand (Understand)

Walking in the wind (Wind)

Walking in the wind (Walking in the wind)

Walking in the wind