Un Autunno Fa è il nuovo singolo di Giordana Angi, disponibile dal 21 settembre 2022, prima anticipazione del nuovo album della cantautrice italo-francese, lanciata da Amici di Maria De Filippi, dal titolo Questa fragile bellezza.

Il terzo album ufficiale di Giordana Angi (da considerare, anche l’EP Casa, pubblicato nel 2019) sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre e arriva a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro, Mi muovo, a cui era legato anche un documentario dal titolo Mi muovo: la storia, ancora disponibile su YouTube.

Per quanto riguarda l’attività live, la cantautrice si esibirà a Roma e a Milano a dicembre, precisamente il 10 dicembre all’Apollo Milano di Milano e il 12 dicembre all’Alcazar Live di Roma. I biglietti saranno disponibili online da lunedì 26 settembre 2022, dalle ore 12, e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 1° ottobre 2022, sempre dalle ore 12.

Giordana Angi – Un Autunno Fa: significato canzone

Il testo della canzone parla di un amore finito, che viene ricordato con nostalgia e rimpianti, in particolare di un sentimento non ricambiato e dell’incapacità di andare avanti con la propria vita.

Nel testo, è presente anche una citazione di Rimmel di Francesco De Gregori.

Giordana Angi – Un Autunno Fa: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il nuovo singolo e per vedere il video ufficiale.

Giordana Angi – Un Autunno Fa: testo

Non voglio niente, solo respirare

Dimenticare di pensare

A un altro giorno, deve cominciare

Anche se non ne sentirei il bisogno

Le tre di notte senza un motivo, un motivo

E poi mi incazzo che non ho dormito, non ho dormito

Come quelle notti sulle scale a raccontarci,

A immaginare una nuova vita

E poi non l’hai voluta.

Un autunno, un autunno fa.

È tutto spento

L’estate, il sangue, il centro di Milano, di Milano

È tutto acceso

La mente, il fiato, devo fare piano, fare piano

Una bolla quelli siamo noi, siamo noi

Tutto resta uguale tranne noi, tranne noi

Non avrei voluto dirlo mai, dirlo mai

Tutto quello che ora io vorrei

È un autunno fa.

Vestiti a terra e mani sulle pelle

E De Gregori dalla radio, Rimmel

Il sopracciglio alzato che si pente

Il cellulare muto ma si sente, ma si sente

Un raggio in diagonale sopra il muro

E tutta quella fame di futuro

Mi aveva fatto dire, un po’ ti amo

Il tuo labiale, mi dispiace.

È tutto spento

L’estate, il sangue, il centro di Milano, di Milano

È tutto acceso

La mente, il fiato, devo fare piano, fare piano

Una bolla quelli siamo noi, siamo noi

Tutto resta uguale tranne noi, tranne noi

Non avrei voluto dirlo mai, dirlo mai

Tutto quello che ora io vorrei

È un autunno fa

Un autunno fa.

Come un bacio solo ricordato

Quella foto che non ho scattato

Un autunno fa.