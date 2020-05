Giordana Angi, canzoni, Amici e album

Di Alberto Graziola venerdì 15 maggio 2020

Giordana Angi, Amici, canzoni, album

Giordana Angi è tra le concorrenti di Amici Speciali, in partenza oggi, 15 maggio 2020. Amami adesso è il suo nuovo singolo, ufficializzato nei giorni stessi dalla stessa cantautrice.

Qui sotto la biografia della cantante.

Nata a Vannes in Bretagna, si trasferisce con la famiglia in Italia, ad Aprilia, passa la sua adolescenza divisa tra Italia e Francia. A soli 11 anni inizia a scrivere le sue canzoni in tre lingue: italiano, francese e inglese.

Il 2012 segna il suo debutto sul palco di Sanremo Giovani con il brano “Incognita Poesia” e nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2018 Giordana torna da autrice al Festival di Sanremo, firmando il brano interpretato da Nina Zilli “Senza Appartenere”. Nello stesso anno partecipa alla 18esima edizione di “Amici” e il 19 aprile pubblica il suo primo album “Casa” - 7 tracce su etichetta Virgin Record (Universal Music Group). Il 25 maggio alla finale di “Amici” si aggiudica il secondo posto e Il Premio della Critica assegnatole dalle più importanti testate giornalistiche quotidiane e web. L’11 ottobre esce il suo secondo album “Voglio essere tua”, che debutta al 1º posto nella classifica FIMI GfK degli album più venduti (è la prima donna a raggiungere questo traguardo nel 2019).

Tra settembre e ottobre è tutor di canto della squadra bianca nella prima edizione del talent “Amici Celebrities”. A novembre esce “Accetto Miracoli”, ultimo album di Tiziano Ferro, di cui Giordana firma la title track e altri 3 brani. Dal 4 all’8 febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come mia madre” e con la cover “La nevicata del ‘56” e il 7 febbraio pubblica “Voglio essere tua (Sanremo Edition)”, nuova edizione del suo secondo album arricchita dal brano in gara e da altre tre nuove canzoni. Giordana è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.