Ultimo si è classifica al quarto posto della classifica finale di Sanremo 2023 con il brano “Alba”. Dato come vero e proprio “rischio” per il favorito Marco Mengoni (che poi ha trionfato), Ultimo si è piazzato invece come quarto, preceduto da Mr. Rain e Lazza. Per il cantautore, comunque, un Festival che l’ha visto brillare e accolto da una grande fanbase. Ospite di Domenica In, ha ricordato il duetto con Eros Ramazzotti nella serata cover:

“Con Eros abbiamo un rapporto vero, Antonello Venditti, invece, è un padre. Quando l’ha sentita ha subito detto che ha apprezzato molto la canzone”

Parlando di Alba, ha sottolineato che non è un brano che conquista da subito:

“Non è una canzone immediata, ha bisogno di tempo, è stato uno stimolo a portare un brano con una struttura diversa”

Tra i suoi prossimi impegni, invece, il tour negli Stadi (dopo il successo dell’estate 2022 che ha visto sold out a ripetizione). E il nuovo disco, anticipato dal singolo “Alba”, presentato al Festival di Sanremo 2023:

“Uscirà il mio disco venerdì prossimo, avremo altri stadi, un bellissimo tour. Colgo l’opportunità per ringraziare il pubblico che mi sostiene, è bello vedere un amore così grande”

Il cantante può anche vantare il sostegno di un collega molto noto e amato, Tiziano Ferro, che via Instagram gli ha palesato il suo sostegno e la stima:

“Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso”

Un messaggio che lo stesso Ultimo ha voluto condividere sulle sue stories su Instagram.

Ecco, a seguire, la tracklist di Alba, il nuovo album di Ultimo, fuori dal 17 febbraio 2023:

ALBA

NUVOLE IN TESTA

AMARE

TUTTO DIVENTA NORMALE

TU

VIVO PER VIVERE

TI VA DI STARE BENE

VIENI NEL MIO CUORE

SONO PAZZO DI TE

JOKER

LA PIOGGIA DI LONDRA

TORNARE A TE

LE SOLITE PAURE

TITOLI DI CODA