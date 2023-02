Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”. Dato come favorito fin dalla vigilia della kermesse musicale, il cantante è riuscito a trionfare nella finalissima andata in onda sabato 11 febbraio, su Rai 1. Nel corso delle serate, il cantante ha sempre ottenuto il primo posto nella classifica della Sala stampa e anche in quel con l’aggiunta del televoto e della Giuria Demoscopica. Un successo assoluto, a 360 gradi, che lo ha visto anche battere tutti i colleghi nella serata cover, dove ha avuto la meglio con il brano “Let it be” dei Beatles. Marco Mengoni acchiappatutto in questa Sanremo 2023.

Dietro di lui, al secondo posto, Lazza che ha esordito sul palco del Teatro Ariston con “Cenere”. Il rapper è riuscito ad avere la meglio sugli altri finalisti del Festival. Terza posizione a Sanremo 2023 per Mr. Rain con la sua “Supereroi” mentre quarto Ultimo, a sorpresa. Nelle classifiche si trovava sempre al secondo gradino, dietro Mengoni, e, invece, nella finale è scivolato al quarto posto. Quinta posizione per Tananai che ha incantato con la sua “Tango”. Dall’ultimo posto a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale” fino alla rosa dei cinque finalisti. Un periodo d’oro per lui.

Purtroppo, per poco, fuori dalla top five Giorgia, che si posiziona al sesto posto con il brano “Parole dette male”.

A seguire la classifica completa e di Sanremo 2023.