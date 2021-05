Ultimo Stadi 2022: tutte le nuove date

Le date di Ultimo Stadi 2022, il tour che vedrà protagonista Ultimo nei principali stadi italiani, sono state riprogrammate a causa dell’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di COVID-19, ancora in atto nel nostro paese. I biglietti e i Vip Pack già acquistati restano validi per le nuove date.

Ultimo, che sarà il più giovane artista italiano ad esibirsi negli stadi, con questo tour, ha registrato, fino ad ora, 4 sold out, a Firenze, Napoli, Roma e Milano.

Il cantautore romano è reduce dalla pubblicazione di Buongiorno Vita, singolo che ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro, presentato, lo scorso 22 aprile, in anteprima al Parco Archeologico del Colosseo, durante Buongiorno Vita – L’Evento, un concerto pianoforte e voce, trasmesso in streaming, che ha anche infranto il record di biglietti venduti per quanto riguarda un concerto online.

Di seguito, trovate le nuove date di Ultimo Stadi 2022.

Ultimo Stadi 2022: le date

5 giugno 2022 – Bibione – Stadio Comunale (DATA ZERO)

11 giugno 2022 – Firenze – Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT)

12 giugno 2022 – Firenze – Stadio Artemio Franchi

17 giugno 2022 – Ancona – Stadio del Conero

22 giugno 2022 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

26 giugno 2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno 2022 – Modena – Stadio Alberto Braglia

3 luglio 2022 – Bari – Stadio San Nicola

7 luglio 2022 – Pescara – Stadio Adriatico

11 luglio 2022 – Catania – Stadio Cibali

12 luglio 2022 – Catania – Stadio Cibali

17 luglio 2022 – Roma – Circo Massimo (SOLD OUT)

23 luglio 2022 – Milano – Stadio San Siro

24 luglio 2022 – Milano – Stadio San Siro (SOLD OUT)