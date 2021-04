Ultimo si è esibito, questa sera, alle 21, con il concerto “Buongiorno vita – L’evento”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre alcuni dei suoi pezzi di repertorio che già hanno consacrato la sua giovane carriera, ha presentato, per la prima volta, in anteprima assoluta, il nuovo singolo “Buongiorno vita”, disponibile da domani, 23 aprile 2021.

E’ bastata davvero poco per creare l’atmosfera immaginata. Il cantautore, al pianoforte, il Colosseo a fare da sfondo e la sua voce a interpretare i suoi più grandi successi. Da “La stelle più fragile dell’universo” a “Rondini al guinzaglio”, Ultimo ha ricordato agli spettatori -se mai ce ne fosse il bisogno- quanto ci mancano i live e i concerti. Perché il vuoto, il silenzio che hanno collaborato a rendere sicuramente intensi questi 40 minuti circa di concerto, devono essere urgentemente sostituiti dal karaoke del pubblico presente e che, purtroppo, per via del Covid-19, ancora non può esserci.

Se la sua voce riecheggiava nel vuoto e nel silenzio rispettoso della Capitale, resta sempre la fantasia e l’immagine che entra nella mente e che ci fa pensare -ogni minuto- come sarebbe stato con le persone, in uno stadio, in una Arena o in un palazzetto. Ci manca, Ultimo ce lo ha ricordato ancora una volta. Quanto abbiamo voglia di ascoltare la sua musica dal vivo, di cantarla in un coro. Finalmente vicini, finalmente senza mascherina, finalmente senza il divieto di poterci abbracciare.

Se l’evento è stato, come già anticipato, efficace a livello visivo e vocale, purtroppo non è mancato l’inconveniente tecnico. Perché, dopo una ventina di minuti, per molti, la diretta si è interrotta ed è stato impossibile rientrare. Su Twitter, decine e decine di utenti si sono lamentati del disservizio. Perché, tentando di fare nuovamente accesso, appariva questa scritta

Sorry we are experiencing very high traffic volumes at the moment. Please try again in 1 minute.

Ma, nel minuto “later“, non cambiava nulla. E l’accesso non avveniva.

In molti si sono lamentati di questo “disservizio tecnico”, chiedendo di poter rivedere l’evento, di poterlo avere disponibile nelle prossime ore, visto anche l’accesso a pagamento per poter guardare il concerto in streaming. Ma, siamo certi, arriveranno presto risposte attese su quanto accaduto, con la possibilità di vedere il tanto atteso live..

Update. Ed ecco arrivata la risposta sui problemi e il disservizio sulla diretta streaming:

Buongiorno vita – L’evento”, prodotto da Vivo Concerti, continuerà ad essere disponibile fino alle 22:00 del 24 aprile per chi ha acquistato il biglietto oggi o lo acquisterà domani su LIVENow e su TicketOne. Dalle ore 22:00 del 24 aprile 2021, tutti coloro che vorranno assistere all’evento potranno farlo acquistando il biglietto su LIVENow e su TicketOne. Il costo dell’evento è di € 10,00, per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto sempre uno sconto del 50% sul prezzo. “Buongiorno vita – L’evento” rimarrà disponibile sulla piattaforma fino a venerdì 7 maggio.

Qui la scaletta di “Buongiorno vita – L’evento”:

“Buongiorno vita” – il nuovo singolo in uscita domani

“La stella più fragile dell’universo”

“Pianeti”

“22 settembre”

“Piccola stella”

“Cascare nei tuoi occhi”

“Peter Pan – Vuoi volare con me?”

“7+3”

“Rondini al guinzaglio”

“Sogni appesi”