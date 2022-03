Dal 25 marzo, sarà disponibile Solo – Home Piano Session, una nuova edizione dell’ultimo album di inediti di Ultimo, Solo, uscito circa 5 mesi fa e certificato Disco di Platino dalla Fimi.

Il nuovo progetto del cantautore romano contiene una selezione di 6 canzoni tratte da Solo, proposte in una nuova versione, pianoforte e voce. La tracklist è completata da Equilibrio Mentale, canzone inedita presentata dal cantautore attraverso un lungo post condiviso sui canali social ufficiali (“Equilibrio mentale è una canzone che ho avuto bisogno di scrivere come richiesta d’aiuto. È una canzone che ha una sua missione. L’ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l’ha mai trovata”).

Solo – Home Piano Session sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico, in edizione limitata.

Da oggi, 23 marzo, è disponibile il pre-order del CD autografato che contiene entrambe le versioni dell’album.

Ultimo ha registrato le nuove versioni dei 6 brani di Solo all’interno di una villa sul Lago di Como.

Quest’estate, a partire dal prossimo 5 giugno, avrà inizio il tour Ultimo Stadi 2022, con la data zero che si terrà allo Stadio Comunale di Bibione. Il cantautore, nel corso della prossima estate, si esibirà anche allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, allo Stadio del Conero di Ancona, allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, allo Stadio Alberto Braglia di Modena, allo Stadio San Nicola di Bari, allo Stadio Giovanni Cornacchia di Pescara, allo Stadio Cibali di Catania, al Circo Massimo, a Roma, e a San Siro, a Milano.

Ultimo, Solo – Home Piano Session: tracklist

1. Equilibrio mentale – Home piano session

2. Il bambino che contava le stelle – Home piano session

3. Solo – Home piano session

4. Isolamento – Home piano session

5. Niente – Home piano session

6. Quel filo che ci unisce – Home piano session

7. Sul finale – Home piano session