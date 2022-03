Equilibrio mentale è un nuovo brano di Ultimo, annunciato in queste ore dal cantautore, attraverso i propri profili social. Sarà in radio dal venerdì 25 marzo 2022 insieme a “Solo – Home Piano Session”.

Si tratta di una riedizione e rivisitazione del suo ultimo progetto discografico, Solo, uscito il 22 ottobre 2022.

E’ lo stesso Ultimo a svelare il rilascio della canzone, con un lungo post su Instagram che racconta e racchiude il significato del brano.

Equilibrio mentale è una canzone che ho avuto bisogno di scrivere come richiesta d’aiuto.

Come quando un bambino al buio dice “mamma” per sentirsi al sicuro.

È il bisogno di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che mi ascolta, che capisce come sto e non lo giudica.

Ho vissuto questi anni con un umore altalenante e tuttora mi capita.

Un momento sto bene e il momento dopo non ci riesco.

Questa condizione alla lunga ti fa sentire vuoto e soprattutto senza un equilibrio mentale, senza un ritmo giornaliero che ti lasci in pace con te stesso.

È una canzone che ha una sua missione.

L’ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l’ha mai trovata.

Allo stesso tempo, nel ritornello dico “da solo non ce la farò”, perché per quanto io abbia scritto della solitudine con SOLO e continui a pensare che la solitudine serva, noi siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni, e quindi mi piace pensare che questa canzone chiuda il capitolo di SOLO, anche come mio percorso umano.

La solitudine aiuta a ritrovarsi, ma non può essere per sempre.

Con Equilibrio mentale sento di aver chiuso il cerchio.

Ho voluto che ad accompagnarla ci fossero 6 brani di SOLO nella loro forma più essenziale, pianoforte e voce.

SOLO – Home piano session, fuori il 25 marzo