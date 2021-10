Sfera Ebbasta ha scritto l’ultimo capitolo di Famoso, il suo quarto album di inediti pubblicato poco meno di un anno fa, con la pubblicazione di due brani, disponibili dal 15 ottobre 2021, che si sono aggiunti alla tracklist digitale dell’album. I brani si intitolano UHLALA e Triste.

UHLALA, prodotto da Charlie Charles, è un brano in pieno stile Sfera Ebbasta, dove il rapper di Cinisello Balsamo, nel testo, ricorda gli anni dell’adolescenza durante i quali sognava il successo, con uno sguardo al presente, caratterizzato da soldi, lussi e ragazze.

Il brano era già noto ai fan di Sfera Ebbasta grazie al film Famoso, diretto da Pepsy Romanoff.

Di seguito, trovate il testo di UHLALA. Cliccando qui, potete vedere il visual video ufficiale del brano.

UHLALA: il testo

Soldi e soldi, questo è money gang

Sorriso bianco da Mentadent

Gliel’ho dato una volta dentro a un hotel

Ora lavora su Mediaset

Saluta il capo, saluta il boss

Due macchine parcheggiate in box

Vuoi starmi dietro, ti serve il NOS

Vuoi starmi dietro, sì, come i cops

E mi ricordo ancora le bombe fuori da scuola

Spingevo qualche compagna nel bagno dei maschi

Mai beccato a spingere il fumo ai compagni nel cambio dell’ora

Guardami ora, la mia scarpa è sempre nuova

La mia maglia è sempre nuova,

La mia barba è sempre nuova,

La mia tipa è sempre nuova,

Quella vecchia scrive ancora

Zeri sul bank account

Lei mi chiede, son veri i diamanti, beh, chiaro

Ordina ciò che ti piace, poi pago

Dammi quello che mi piace, poi vado io.

Coi problemi, c’ho una calamita

Uh la la, c’era un K nell’Invicta

Guarda la mia faccia in tele, non mi serve un estetista

Tu non sei vestito bene ma ringrazi lo stilista.

Uh la la

Fumo nel retro del van, faccio due foto coi fan

Poi sparisco, uh la la

A te piacciono i tattoo, ma a me non mi piaci tu

Uh la la

Fumo nel retro del van, faccio due foto coi fan

Poi sparisco, uh la la

A te piacciono i tattoo, ma a me non mi piaci tu.

Sbuffo nuvole nel cielo

Dici fumo troppo, ma in realtà ora fumo meno

Senza soldi in tasca ho scritto il primo disco in metro

Non lo sai chi sono, mi spiace ma non è vero

La mia voce nello stereo

Sto mettendo sottovuoto fogli viola

La tua gang è sotto terra, io sottosopra

Quel cantante mica te lo dice che si droga

Quella tipa mica te lo dice se è una tro*a

Non vuole che lo scopra,

Tu parli troppo, che mal di testa

Io metto la sesta, ti dico bye bye

Quello mi guarda, so cosa pensa

Che sia sempre festa, non sa che

Coi problemi, c’ho una calamita

Uh la la, c’era un K nell’Invicta

Guarda la mia faccia in tele, non mi serve un estetista

Tu non sei vestito bene ma ringrazi lo stilista.

Uh la la

Fumo nel retro del van, faccio due foto coi fan

Poi sparisco, uh la la

A te piacciono i tattoo, ma a me non mi piaci tu.

Uh la la

Fumo nel retro del van, faccio due foto coi fan

Poi sparisco, uh la la

A te piacciono i tattoo, ma a me non mi piaci tu.

Uh la la

Uh la la

Uh la la.