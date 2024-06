Io t’o giur’ è una canzone di Geolier incisa con Sfera Ebbasta e tratta dall’album “Dio lo sa”, pubblicato il 7 giugno 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Io t0 giur'” di Geolier e Sfera Eabbasta.

Il testo di Io t’o giur’

T’agg prumess cch’ nass’ cagnat’ maje

l’agg fatt’ sul ppe t’è to giur

l’ammor tuoj me bruc e inviern nun vene mai

tu si l’infern e o paradis’ pur

Vita, senza e te nun è vita

vir cumm’ chiov pecchè nun me astrign

diventamm una cosa

prima che finisce tutt’ cos. Guardamm e stell’ aspettan u mument che caren’ (cumm facimm nuje)

U’ futur divent present e poi arropp passat (ce simm sul nuje)

Sparam n’front e verimm si è sang o or’ (pur se è or)

me puo accirer ma nun me scord e te

manc si mor (manc si mor) I to giur

facess tutte cos’ nata vot ppe t’avè.

o cu tte o cu nisciun

la vita è tropp poc se l’aggià passà cu tte. Vir stamm sanguinann

tu sei a rispost e a domand’

simm mandant e nemic e nuj stess

ma l’amor se fa cu nu sguard

I to giur

turnass a fa tutt’ cose

nata vota, nata vota, nata vota

pe t’avè. Giuro su Dio (Uh), ogni tuo sbatti adesso è pure il mio (Uh)

Ogni tuo bacio ha il sapore di love (Uh)

Ogni tuo “a dopo” ha il sapore di addio, non dirmi addio (No, no)

Anche se non sono capace a mostrare amore in mezzo alle persone

So bene che cosa ti piace (Uh) quando hai voglia di fare pace

E sento che mi manca l’aria, manchi tu nella stanza (No, no)

Scrivere che mi manchi non sarà abbastanza, sento freddo anche in casa (Brr)

Fumo una dopo l’altra soltanto a pensarci (Uff) a chi adesso ti abbraccia

Cеnto tipe che chiamano, ho solo te in tеsta, oggi è una giornataccia Io ti giuro (Io ti giuro)

Che rifarei da capo ogni errore se stai con me

O con te o con nessuno (Uh-uh, uh-uh)

La vita è una sola e io la passerei con te Vir stamm sanguinann

tu sei a rispost e a domand’

simm mandant e nemic e nuj stess

ma l’amor se fa cu nu sguard

I to giur

turnass a fa tutt’ cose

nata vota, nata vota, nata vota

pe t’avè. Nun chiamm’ cchiu

stamm ancora nuje

Io to giur

turnass a fa tutte cos pe t’avè

o cu ttè o cu’ nisciun

a vita e tropp poc si l’aggià passà ccu ttè

Vir stamm sanguinann

tu sei a rispost e a domand’

simm mandant e nemic e nuj stess

ma l’amor se fa cu nu sguard

I to giur

turnass a fa tutt’ cose

nata vota, nata vota, nata vota

pe t’avè.

nata vota, nata vota, nata vota

nata vota pe t’avè

Io t’o giur’, la traduzione in italiano

Ti ho promesso che non sarei mai cambiato,

l’ho fatto solo per te, te lo giuro

Il tuo amore mi brucia e l’inverno non arriva mai,

tu sei l’inferno e il paradiso allo stesso tempo.

La vita, senza di te, non è vita,

vedi come piove perché non mi stringi?,

diventiamo una cosa sola

prima che tutto finisca.

Guardiamo le stelle aspettando il momento in cui cadono (come facciamo noi)

Il futuro diventa presente e poi inghiotte il passato (siamo su noi)

Sparami in faccia e vediamo se è sangue o oro (anche se è oro)

potresti uccermi ma non mi dimentico di te

anche se muoio (anche se muoio)

Io ti giuro

farei tutto ciò che ho promesso per averti.

o con te o con nessuno

la vita è troppo breve se la trascorro con te.

Vivo sanguinando,

tu sei la risposta e la domanda,

siamo mandanti e nemici di noi stessi

ma l’amore si fa con uno sguardo

Io ti giuro

tornerei a fare tutto

ogni volta, ogni volta, ogni volta

per averti.

Giuro su Dio (Uh), ogni tuo sbatti è anche il mio adesso (Uh)

Ogni tuo bacio ha il sapore dell’amore (Uh)

Ogni tuo “a dopo” ha il sapore dell’addio, non dirmi addio (No, no)

Anche se non riesco a mostrare amore in mezzo alla folla

So bene cosa ti piace (Uh) quando vuoi fare pace

E sento che mi manca l’aria, manchi tu nella stanza (No, no)

Scrivere che mi manchi non sarà abbastanza, sento freddo anche in casa (Brr)

Fumo una dopo l’altra solo pensando a chi ti abbraccia ora

Centinaia di ragazze chiamano, ho solo te in testa, oggi è una brutta giornata

Io ti giuro (Io ti giuro)

Che rifarei ogni errore se stai con me

O con te o con nessuno (Uh-uh, uh-uh)

La vita è una sola e la trascorrerei con te

Vivo sanguinando,

tu sei la risposta e la domanda,

siamo mandanti e nemici di noi stessi

ma l’amore si fa con uno sguardo

Io ti giuro

tornerei a fare tutto

ogni volta, ogni volta, ogni volta

per averti.

Non chiamiamo più,

rimaniamo ancora noi due.

Io ti giuro

tornerei a fare tutto per averti

o con te o con nessuno

la vita è troppo breve se la trascorro con te

Vivo sanguinando,

tu sei la risposta e la domanda,

siamo mandanti e nemici e noi stessi

ma l’amore si fa con uno sguardo

Io ti giuro

tornerei a fare tutto

ogni volta, ogni volta, ogni volta

per averti.

ogni volta, ogni volta, ogni volta

ogni volta per averti.

Il significato della canzone Io t’o giur’

Geolier giura di non tradire mai la promessa, attribuendo all’amore un potere che brucia e che non conosce stagioni. L’altra è descritto come sia l’inferno che il paradiso per l’autore, indicando una dualità intensa e profonda. Senza l’amata, la vita per l’autore non ha senso, e desidera fondersi con lui prima che tutto finisca. Il brano esplora anche il concetto di temporalità, con il presente che si trasforma rapidamente in futuro e poi passato, e la consapevolezza che anche se la morte è inevitabile, l’amore non sarà mai dimenticato.

Poi riflette sulla profondità dell’amore e sulla sua importanza nella vita dell’autore. Giura di tornare a fare tutto ciò che è necessario per avere l’amata accanto, sia con lui che con nessun altro, poiché la vita è troppo breve per non trascorrerla con l’amato. L’amore è descritto come una risposta e una domanda allo stesso tempo, unendo gli amanti in una connessione profonda. L’autore promette di fare tutto ciò che è necessario per avere l’amato accanto, ripetendo il concetto di fare qualsiasi cosa “per te” più volte per sottolinearne l’importanza.

