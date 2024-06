Sfera Ebbasta è pronto a ripetersi e riprendersi il successo della data del 24 giugno 2024. Il primo San Siro non si scorda mai: ieri sera Sfera Ebbasta si è preso lo stadio della sua Milano, la prima di due magiche notti completamente sold out, scrivendo la nuova pagina di una storia partita dalla periferia milanese e ora sul palco più importante della città e della musica italiana. Si replica questa sera con il secondo appuntamento, sempre da tutto esaurito.

Sulle note del Trap King, ieri sera la Scala del Calcio si è trasformata in un’arena incandescente, tra adrenalinici giochi di fuoco e laser, speciali effetti pirotecnici e tanta musica, con una una setlist più che mai variegata a miscelare il meglio del suo repertorio dagli esordi a oggi. Per la prima volta dal vivo anche i brani dell’ultimo progetto discografico X2VR, pubblicato lo scorso novembre per Island Records e fresco di certificazione Quarto Disco di Platino, nonché l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore.

Per celebrare il suo primo San Siro Sfera ha voluto con sé sul palco tanti colleghi e amici, dando vita a performance uniche che hanno fatto vibrare gli spalti dello stadio: Tony Effe, Side Baby, Tedua, IZI, Luchè, Drefgold, Anna, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Rkomi, Charlie Charles.

Sul palco di San Siro si è stagliata una scenografia monumentale, progettata da Novembre Studio raccogliendo le suggestioni urbane che Sfera racconta da sempre nei suoi brani: il risultato è una macchina scenica centrale alta 10 metri a ricordare ora una città con i suoi palazzoni, ora una sorta di gigantesco trono, simbolo del successo che proprio sulle origini dell’artista si fonda. Per esaltare ulteriormente la grande architettura, a puntellare l’intero show le evoluzioni di performer abili nel parkour, accompagnati dai visual prodotti da Galattico Studio, che ha curato il coordinamento dello show.

A seguire la scaletta delle canzoni del concerto di stasera, 25 giugno 2024, informazioni su orario e biglietti.

La scaletta di Sfera Ebbasta a San Siro, Milano, 25 giugno 2024

Ecco la scaletta con l’ordine delle canzoni prevista per il live di stasera. Potrebbero esserci modifiche e sorpresa in attesa degli ospiti che saliranno sul palco accanto a Sfera Ebbasta.

Visiera a becco

Xdvr rmx

Panette

Figli di papà

Bang Bang

Pablo

Stamm fort

Sciroppo

Tesla

M’ manc

Calcolatrici

Tik Tok

Ciao bella

Vdlc

Tran tran

Cupido

Happy Birthday

Baby

Ricchi per sempre

Rockstar

Nuovo range

Mi fai impazzire

Bon ton

Siri

Piove

G63

Alleluia

Bottiglie privè

Notti

15 piani

Bnrbq

Ciny

Visiera a becco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Sfera Ebbasta, 25 giugno 2024

Il concerto a San Siro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 giugno 2024