Sfera Ebbasta è in concerto stasera, 24 giugno 2024, per la prima data allo Stadio San Siro a Milano. Magica doppietta per il trapper: dopo il tutto esaurito di SNSR, la prima data allo Stadio San Siro di Milano fissata per il 24 giugno, è arrivato il sold out di SN2R, il secondo appuntamento nel tempio del calcio milanese in programma il 25 giugno.

Non poteva esserci accoglienza migliore nella Scala del calcio per il Trap King, che continua a scolpire in maniera indelebile il suo nome nella storia della musica italiana e non solo, primo artista italiano di sempre ad aver collezionato 200 Dischi di Platino (203 attualmente nel palmares, e 38 Dischi d’Oro).

E mentre lo Stadio San Siro si prepara a brillare per due notti con i colori di Sfera, manca sempre meno al TOUR 2024, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Il 15 giugno Sfera ha inaugurato l’estate live con la data zero di Lignano Sabbiadoro (UD) allo Stadio Teghil; attesissimo anche il comeback live in Sicilia, dove Sfera Ebbasta è pronto a conquistare, il 6 luglio, lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio di Messina. A chiudere il TOUR 2024 l’incredibile appuntamento a Olbia, il 16 agosto @ Olbia Arena, tra gli headiner dell’edizione #8 del Red Valley Festival.

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni del concerto a San Siro e informazioni su orari e biglietti.

La scaletta di Sfera Ebbasta a San Siro, 24 giugno 2024

Visiera a becco

Xdvr rmx

Panette

Figli di papà

Bang Bang

Pablo

Stamm fort

Sciroppo

Tesla

M’ manc

Calcolatrici

Tik Tok

Ciao bella

Vdlc

Tran tran

Cupido

Happy Birthday

Baby

Ricchi per sempre

Rockstar

Nuovo range

Mi fai impazzire

Bon ton

Siri

Piove

G63

Alleluia

Bottiglie privè

Notti

15 piani

Bnrbq

Ciny

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Sfera Ebbasta a San Siro, 24 giugno 2024

Su Ticketone sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, in programma lunedì 24 giugno 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.