Tutto è pronto per il debutto di UÀ, lo show in tre puntata con protagonista Claudio Baglioni, in onda da stasera, 4 dicembre 2021, dalle 21.15 su Canale 5. “Uà – Uomo di varie età“, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni, vede protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer.

Tre serate-evento tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Dopo l’esordio di sabato 4 dicembre, “Uà – Uomo di varie età” proseguirà su Canale 5 per altri due sabati, l’11 e il 18 dicembre.

UÀ, Uomo di varie età, anticipazioni prima puntata

Quali saranno gli ospiti di questa prima puntata di “Uà, Uomo di varie età” Ecco le anticipazioni su questo esordio di oggi, 4 dicembre:

Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.

A questa schiera di grandi nomi TvBlog è stato grado di annunciare anche la presenza di Ultimo e Stefano Di Battista.

Ultimo, recentemente, ha pubblicato il nuovo disco, Solo, campione di vendite in poche settimane. Ad anticipare il progetto è stato il singolo “Niente”.

In questi anni, il cantautore romano, complessivamente, ha ottenuto 45 Dischi di Platino e 17 Dischi d’Oro, diventando anche l’artista italiano più giovane di sempre ad essersi esibito in uno stadio, nell’evento La Favola, che si è tenuto allo Stadio Olimpico, il 4 luglio 2019.

Appuntamento questa sera, dalle 21.15, su Canale 5 con il nuovo show “Uà, Uomo di varie età”, capitanato da Claudio Baglioni.