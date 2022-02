Tutti i Funko Pop dedicati a Britney Spears

Il 2022 ha tutte le carte in regola per essere l’anno di Britney Spears. Con la libertà riconquista dopo anni e anni di controllo da parte del padre e un contratto da 15 milioni di dollari per una autobiografia in arrivo nei prossimi mesi, la principessa del pop tornerà presto a fare musica per la gioia di milioni di fan che per anni l’hanno sostenuta al grido di #FreeBritney. Ecco quindi che, per celebrare quello che sarà un ritorno in grande stile, Funko ha annunciato l’arrivo di due nuovi Pop dedicati a Britney Spears, entrambi dell’era Circus, uno col cappello e uno senza il cappello.

Non solo. Funko ha annunciato anche il trattamento Pop Albums per il secondo disco di inediti di Britney, Oops!… I Did It Again, un box da collezione che include lo sfondo dell’album in una elegante confezione e il POP di Britney vestita come nella cover del disco.

I due nuovi Pop della serie Funko Pop! Rocks e il Pop Album saranno disponibili a partire dal prossimo giugno e si aggiungeranno ai tanti già esistenti dedicati a Britney Spears, tra versioni classiche ed edizioni limitate. Vediamo insieme tutto quello che è già disponibile.

Britney Spears, il Funko di Baby One More Time

Il primo Funko di Britney Spears è un’edizione da collezione ispirato all’iconico primo singolo e album della popstar, Baby One More Time, con la divisa da studentessa e le treccine ai capelli.

Al momento, trattandosi di una edizione limitata, questo Funko Pop non risulta disponibile in Italia e non siamo in grado di anticiparvi se e quando torneranno nuove scorte.

Britney Spears, il Funko Pop di Oops!… I Did It Again

Il secondo Funko Pop di Britney Spears, in ordine cronologico, è quello ispirato al video musicale di Oops!… I Did It Again in cui Britney indossa l’iconica catsuit rossa e spezza il cuore del giovane astronauta che arriva a recuperarle il ciondolo Cuore dell’Oceano visto nel film Titanic.

Le caratteristiche del Funko Pop sono quelle classiche: 9 centimetri di altezza e scatola da esposizione.

Britney Spears, il Funko Pop di I’m A Slave 4 U

Il terzo Pop è un’edizione limitata ispirata alla storica esibizione di I’m A Slave 4 U agli MTV Video Music Awards del 2001, quando Britney Spears salì sul palco con un Pitone delle rocce birmano di nome Banana.

Pur trattandosi di una edizione limitata, il Funko Pop ha una dimensione standard.

Britney Spears, il Funko Pop di Toxic

Chiudiamo questa carrellata col Funko Pop di Britney Spears ispirato al video di Toxic e all’abito da hostess col drink avvelenato pronto per essere servito. Iconico come l’intero video, questo Pop ha una dimensione standard di 9 centimetri di altezza.