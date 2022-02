Funko Pop Albums: le migliori edizioni da collezione, dai Black Sabbath agli AC/DC

I Funko Pop sono ormai nelle casa di tutti noi, anche soltanto perché ne abbiamo ricevuto uno in regalo e non abbiamo resistito ad allargare la collezione. Non solo cinema e serie TV, ma anche tanta tanta musica. Ai singoli Funko Pop ispirati all’universo musicale, dalla serie dedicata ai Queen o ai Beatles ad artisti di più recente fama come Amy Winehouse, DJ Khaled, Post Malone o i BTS. Il successo dei Funko Pop non accenna ad arrestarsi e sono da poco arrivate sul mercato delle edizioni speciali da collezione, Funko Pop Albums, ispirate ad alcuni degli album più amati di sempre.

Cosa sono i Funko Pop Albums?

Ogni cofanetto include uno sfondo con le illustrazioni originali dell’album in oggetto e un Funko Pop di 9 centimetri di altezza ispirata proprio alla cover del disco. Vediamo insieme 5 dei migliori Pop! Albums a partire da uno molto atteso e in arrivo tra poche settimane.

Iron Maiden – Powerslave

Sono passati 38 anni dall’uscita di Powerslave, quinto album in studio degli Iron Maiden, quello che ci ha regalato 2 Minutes to Midnight, Aces High e Flash of the Blade che i fan di Dario Argento ben conoscono. Sappiamo che il tema egizio, piuttosto in voga in quel periodo, fu scelto dopo un viaggio in Egitto del chitarrista Dave Murray e il Funko Pop associato a questa edizione da collezione è proprio l’accesso alla piramide che domina l’artwork della copertina del disco.

Iron Maiden – Powerslave in versione Funko POP Albums sarà disponibile in Italia dal 1° aprile al prezzo suggerito di 25 euro. Pre-ordinandone ora una copia di avrà la certezza di ricevere a casa il box al prezzo minimo garantito.

Lil Wayne – Tha Carter III

Anche il rapper Lil Wayne può vantare il trattamento a Pop! Albums per il suo sesto album, Tha Carter III, uscito nel 2008 e schizzato subito in testa alla Billboard 200 con un milione di copie vendute nella prima settimana. Ricco di collaborazioni illustri, da Fabolous a T-Pain, da Babyface a Robin Thicke, passando per Jay-Z e Busta Rhymes, Tha Carter III è ancora oggi considerato uno dei migliori lavori di Lil Wayne e tra i 500 migliori album di tutti i tempi.

Ed ecco quindi che la versione Funko reca sullo sfondo la copertina dell’album e in allegato ha il Funko Pop della versione bambino di Lil Wayne.

Black Sabbath – Black Sabbath

Facciamo un salto indietro nel tempo con l’album di debutto dei Black Sabbath. Era il 13 febbraio 1970 quando i Black Sabbath iniziarono a farsi conoscere con quello che è riconosciuto ancora oggi come il primo album heavy Metal. La carriera di Ozzy Osbourne & co. non si sarebbe più fermata dopo quel disco e non appare affatto una sorpresa che Funko abbia deciso di rendere omaggi a quel lavoro che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’heavy Metal.

Il Funko Pop associato al Pop Album di Black Sabbath è quello della misteriosa donna fotografata sulla copertina del disco, quella che a posteriori sappiamo esser stata la modella Louisa Livingstone, scelta dal fotografo Keith McMillan.

AC/DC – Highway to Hell

Un altro disco che non ha bisogno di presentazioni, il sesto in studio degli AC/DC e l’ultimo pubblicato con il cantante Bon Scott, deceduto l’anno successivo. Il Funko Pop associato a questa edizione di Pop! Albums non è il compianto cantante, ma il co-fondatore e chitarrista principale Angus McKinnon Young, con le iconiche corna che compaiono sia nella cover originale per l’Australia che nell’edizione internazionale del disco.

Motorhead – Ace of Spades

L’ultimo box che vi segnaliamo oggi è quello di Ace of Spades, quinto album dei Motörhead e ad oggi ancora considerato come uno dei migliori lavori della band scioltasi nel 2015 dopo la morte dello storico frontman Lemmy Kilmister, che è anche omaggiato nel Funko Pop incluso nella confezione e ispirato all’iconica foto che per la prima volta, dopo tre album, mostrava i membri dei Motörhead sulla copertina di un loro disco.