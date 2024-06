La scaletta e l’ordine delle canzoni degli Evanescence in concerto al Fiera Milano Live, mercoledì 12 giugno 2024: ecco come arrivare

Gli Evanescence saranno in concerto stasera, 12 giugno 2024, a Milano. Vivo Concerti, società che produce e promuove i concerti e le tournée dei più importanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale, e Fiera Milano, player internazionale nell’organizzazione degli eventi, fiere e congressi, annunciano Fiera Milano Live, la nuova destinazione della musica dal vivo per l’estate 2024. Undici i concerti annunciati di artisti italiani e internazionali per un calendario, dal 12 giugno al 2 settembre 2024, che spazia dal pop all’urban fino al rap, alla dance, all’elettronica e all’indie.

All’interno della rassegna FML, si terranno ben 11 concerti nell’arco di tutta l’estate, che vedranno protagonisti artisti di fama internazionale come Nicki Minaj – riferimento della cultura rap-pop degli ultimi 15 anni – che ha scelto proprio la venue di Fiera Milano per il suo ritorno in Italia, gli Arcade Fire, che festeggeranno sul palco milanese il 20esimo anniversario del loro album cult Funeral, e poi Evanescence, Paul Kalkbrenner, Marc Anthony & Gente De Zona e Black Eyed Peas.

La scaletta degli Evanescence in concerto a Fiera Milano Live, 12 giugno 2024

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Sweet Sacrifice

Yeah Right

Taking Over Me

The Game Is Over

Ordinary World (Duran Duran cover)

My Heart Is Broken

Wasted on You

The Change

End of the Dream

Going Under

Better Without You

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Use My Voice

Blind Belief

My Immortal

Bring Me to Life

Biglietti per Evanescence in concerto a Fiera Milano Live, 12 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Evanescence in concerto al Fiera Milano Live. Il posto unico costa 69 euro mentre la zona PIT arriva a 92 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Rho Fiera Milano con i mezzi e in auto

Ecco, come riportato anche da Ticketone, come arrivare al Rho Fiera Milano con i mezzi.

In metropolitana

Linea M1, fermata Rho Fiera Milano

In treno

Dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso; alla fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa , direzione Rho-Fiera Milano.

Passante ferroviario: linea S5 (Varese-Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio) e linea S6 (Novara-Magenta-Milano-Treviglio) dalle stazioni in città di Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria.

Fermano alla stazione Rho-Fiera Milano alcuni treni interregionali della tratta Torino-Novara-Milano. Un servizio di bus navetta collega la stazione ferroviaria di Rho alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera Milano (fermata sul piazzale nord).

In aereo

Da Aeroporto di LINATE

Autobus n° 73 in direzione Piazza San Babila, capolinea San Babila e metropolitana linea rossa per Rho-Fiera Milano.

Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: uscita zona Arrivi Nazionali; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est.

Da Aeroporto MALPENSA

Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1- Uscita 4; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est.

Bus Malpensabus Express Autostradale spa. Bus Malpensa Shuttle.

Da Aeroporti di ORIO AL SERIO

Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi bus; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est.

In auto:

Dalle autostrade A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: tangenziale ovest direzione nord, uscita fieramilano.

Dall’autostrada A4-Venezia: uscita Pero-fieramilano.

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano nord direzione A4-Venezia e uscita fieramilano.

Da Milano:

autostrada A8 direzione Varese-Como, uscita fieramilano

autostrada A4 direzione Torino, uscita Pero-fieramilano