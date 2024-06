Secondo appuntamento, stasera 12 giugno 2024, con TIM Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, e la piazza è sempre quella di Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno, da martedì 11 a venerdì 14 giugno si accenderà con le colonne sonore dell’estate 2024.

Quattro imperdibili serate, con ingresso gratuito, realizzate con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da Piazza del Popolo a Roma e, successivamente, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglioe di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv.

Tim Summer Hits, i cantanti che si esibiranno mercoledì 12 giugno 2024

Ecco, a seguire, il cast dei cantanti che si esibirà mercoledì 12 giugno 2023 in Piazza Del Popolo a Roma:

Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Le prossime due serate si svolgeranno giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024 sempre intorno alle 20. Le registrazioni, poi, saranno trasmesse in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione.