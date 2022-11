Wax è un concorrente di Amici 2022 scelto da Arisa per la sua squadra. Il cantante ha presentato il suo inedito, Turista per sempre, ufficialmente in streaming e download digitale a parte dalla mezzanotte di martedì 8 novembre. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice durante lo speciale domenicale del 6 novembre scorso. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere testo e significato del singolo.

Turista per sempre, Ascolta la canzone, significato e video

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, il brano “Turista per sempre” di Wax, presentato ad Amici 2022.

Il brano è un invito a vivere una vita al massimo, infrangendo le regole e senza una vera e propria meta finale. Lui vuole andare via, lontano, invita la persona accanto a lui a seguirlo, ad assecondare questo suo bisogno di fuggire. E si rivolge anche a se stesso (“È esattamente quello che mi sento dentro, Matteo tiralo fuori il sentimento”).

Cliccando qui, potete vedere la video esibizione del cantante.

Wax, Turista per sempre, Testo canzone

Qui sotto il testo di Turista per sempre, l’inedito di Wax presentato ad Amici 2022.

prova il microfono al mio concerto

Voglio perdermi tra campi

Nuotare tra gli squali

Tra mille posti strambi

E urlare con le mani

Vivere ogni istante

Tra posti straordinari

E vivere distante

Dai quartieri criminali eh,

Voglio infrangere la legge

Patti extragiudiziali

Dai colloqui familiari

A ispezioni corporali

Mi immagino scappare

tra i posti più lontani eh okay,

Ora l’aria è differente e si sente

Gli occhi respirano non vedono la gente

Se vuoi puoi venire con me

Io farò il turista per sempre

Devo andar via per respirare

Nuovi territori per star male

Ulula la luna sulle strade

Guardiamo il cielo c’è una stella che cade ye

Vieni con me se non stai bene

Sorridiamo ancora ci conviene

Bagnati i capelli col sale

Perché siamo turisti per sempre

Ah

Veder Parigi dalla stanza

Con un cumulo di neve sulla faccia

Tengo la tua mano con la destra

Con la sinistra faccio ombra sulla testa

Seh

Prova immaginare sulla costa

Un pazzo che grida con una bomba

È esattamente quello che mi sento dentro

Matteo tiralo fuori il sentimento

Okay

Devo andar via devo scappare

Lontano dalla strada e dalle pare

Quando non mi conoscevi stavo male

Poi io ti ho conosciuta in quel locale eh eh

Vieni con me se non stai bene

Sorridiamo ancora ci conviene

Bagnati i capelli col sale perché siamo turisti per sempre

Devo andar via per respirare

Nuovi territori per star male

Ulula la luna sulle strade

Guardiamo il cielo c’è una stella che cade ye

Vieni con me se non stai bene

Sorridiamo ancora ci conviene

Bagnati i capelli col sale

Perché siamo turisti per sempre