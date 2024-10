Traduzione in italiano, testo e significato della canzone “Kintsugi” di Humbe su un amore travolgente che unisce passione, vulnerabilità e rinascita

Kintsugi, Humbe: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

Kintsugi è una canzone di Humbe, nome d’arte di Humberto Rodríguez Terrazas, nato a Monterrey, Nuevo León l’11 novembre 2000. Il cantante e compositore messicano compone musica da sound pop latino e R&B. La canzone, uscita a fine settembrem ha conquistato sempre più pubblico, ottenendo un ottimo riscontro anche nel nostro Paese e risultando tra i brani più virali.

Kintsugi è l’arte di riparare la ceramica rotta con la polvere d’oro, trasformando gli oggetti in vere e proprie opere d’arte.

Il testo di Kintsugi

Ecco il testo di Kintsugi.

Invítame a bailar, uh-hmm

Tómame y líbrame, mi cálido atardecer

Eres lo que el sol siempre quiso ser, deslumbrante

Eres tan radiante

Lo tocas y en oro se hace

Lo que tocas oro se hace

A puros quilates, cámbiame

Úntame en ese Chanel

Cuida mi espalda y nunca me sueltes

Ponte cerca pa’ decírtelo al oído Te necesito, que muy lento se vaya la ropa

Si sobra algo, yo te lo quito

Solo quiero ser tu favorito

Tú tienes algo en tu poder que yo necesito

Que necesito, lo necesito (Kintsugi) Tú me puedes salvar

(Kintsugi) Con oro arreglar

(Kintsugi) Con kintsugi sanas mis heridas, me haces querer volver a verme

Esta la única vez que tendrás que arreglarme, prometo ser fuerte

Vamos lento, vamos fino

Controlando un motor encendido

Que se escuche el eco de mi nombre entre tus gritos

Que el momento se quede tatuado en tu mente

Y si olvidas, repito

Solo quiero ser tu favorito

Tú tienes genio y poder que necesito

Que necesito, lo necesito Si me voy a quebrar, que tú me arregles

Oro uniendo las pieles, brillo cayendo por las paredes

Que alumbra nuestros niveles

Déjame pintarte un paisaje, ser tu Miguel Ángel

Esculpir otra vez tu cuello, darme más terreno

Que yo quiero estudiarlo, quiero entenderlo

Quiero vivir en él, hacerme una casa, empezar de cero

Artesano con talento

Da má’ material, calidad, sé que tienes lo que busco

Cada segundo a tu lado, veo lo mucho que Te necesito, que muy lento se vaya la ropa

Si sobra algo, yo te lo quito

Solo quiero ser tu favorito

Tú tienes algo en tu poder que yo necesito

Te necesito (Te necesito)

Kintsugi, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Kintsugi.

Invitami a ballare, uh-hmm

Prendimi e liberami, il mio caldo tramonto

Sei ciò che il sole ha sempre voluto essere, abbagliante

Sei così radiante

Lo tocchi e diventa oro

Ciò che tocchi si trasforma in oro

Puri carati, cambiami

Spalmami quel Chanel

Proteggimi le spalle e non lasciarmi mai

Mettiti vicino per sussurrartelo all’orecchio Ho bisogno di te, che i vestiti spariscano lentamente

Se rimane qualcosa, te lo tolgo io

Voglio solo essere il tuo preferito

Hai qualcosa in tuo possesso che io desidero

Che io desidero, ne ho bisogno (Kintsugi) Tu puoi salvarmi

(Kintsugi) Aggiustarmi con l’oro

(Kintsugi) Con il kintsugi guarisci le mie ferite, mi fai desiderare di rivedermi

Questa è l’unica volta che dovrai aggiustarmi, prometto di essere forte

Andiamo piano, andiamo con delicatezza

Controllando un motore acceso

Che l’eco del mio nome si senta tra le tue urla

Che il momento rimanga tatuato nella tua mente

E se lo dimentichi, lo ripeto

Voglio solo essere il tuo preferito

Hai genio e potere che mi servono

Che mi servono, ne ho bisogno Se mi spezzerò, voglio che tu mi ripari

Oro che unisce le pelli, brillando sulle pareti

Che illumina i nostri livelli

Lasciami dipingerti un paesaggio, essere il tuo Michelangelo

Scolpire di nuovo il tuo collo, darmi più spazio

Che voglio studiarlo, voglio capirlo

Voglio viverci, costruirci una casa, ricominciare da capo

Artigiano con talento

Dammi più materiale, qualità, so che hai quello che cerco

Ogni secondo al tuo fianco, vedo quanto Ho bisogno di te, che i vestiti spariscano lentamente

Se rimane qualcosa, te lo tolgo io

Voglio solo essere il tuo preferito

Hai qualcosa in tuo possesso che io desidero

Ho bisogno di te (Ho bisogno di te)

Il significato della canzone Kintsugi

Questo brano racconta di un amore intenso e profondo, in cui l’attrazione fisica e la connessione emotiva sono strettamente intrecciate. Il protagonista vede l’altra persona come una fonte di guarigione e rinascita, una figura che può trasformare e migliorare la sua vita, come suggerito dalla metafora del kintsugi, la tecnica giapponese di riparare oggetti con l’oro: “Con kintsugi sanas mis heridas, me haces querer volver a verme” (“Con il kintsugi guarisci le mie ferite, mi fai desiderare di rivedermi”).

Il desiderio fisico è un elemento chiave, espresso in frasi come “Te necesito, que muy lento se vaya la ropa” (“Ho bisogno di te, che i vestiti spariscano lentamente”), dove si sottolinea la voglia di intimità e di connessione profonda. Tuttavia, c’è anche una componente spirituale e artistica: il protagonista si paragona a un artigiano che vuole modellare e comprendere l’altro, dicendo “Lasciami dipingerti un paesaggio, essere il tuo Michelangelo / Scolpire di nuovo il tuo collo” – un’immagine che rimanda alla creazione artistica come simbolo del loro legame.

L’amore descritto è totalizzante e trasformativo, con il protagonista che si sente vulnerabile e allo stesso tempo potenziato da questa relazione, come espresso nel verso “Hai qualcosa in tuo possesso che io desidero” (“Tú tienes algo en tu poder que yo necesito”). Questo bisogno non è solo fisico, ma anche emotivo e spirituale, poiché la persona amata diventa il punto di riferimento, qualcuno che può “salvarlo” e farlo sentire completo.

In conclusione, il brano esplora un amore travolgente che unisce passione, vulnerabilità e rinascita personale, in cui l’altra persona è vista come un faro di luce e un’ancora di salvezza.