“Il filo rosso” è il nuovo singolo di Alfa pubblicato da Artist First e disponibile da venerdì 18 ottobre 2024.

Il brano ha già attirato l’attenzione di migliaia di fan che, dopo essersi innamorati delle prime note durante una diretta Instagram, hanno chiesto con insistenza la sua uscita. Il singolo è nato in un modo originale: Alfa ha condiviso la sua creazione in tempo reale, invitando il pubblico a partecipare alla stesura del testo, rendendo così la canzone un’opera collettiva, con centinaia di persone che hanno contribuito con idee e parole, pubblicando video di esibizioni direttamente dalla cameretta e persino registrando la propria versione della seconda strofa.

“il filo rosso” prosegue la visione dell’amore di Alfa, approfondita e raccontata nell’album uscito a febbraio “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e racconta la storia di due persone che si sono amate intensamente ma che alla fine si sono lasciate.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DE “IL FILO ROSSO” DI ALFA.

Ecco il testo di “Il filo rosso” di Alfa.

Dimmi perché

Io quando piove forte non mi calmo

Se mi ricorda Genova quell’anno

Che abbiamo fatto gli angeli nel fango

Lì nel fango

E che ne sanno

Gli altri che ti guardano

Non ti guardano come ti guardo io

Anche se ti mancano

Non ti mancano come ti manco io

Che non sono gli altri, sappiamo entrambi

Che c’è un filo rosso che ci unisce

Che non si vede si capisce

Questo amore

Ci fa dormire male cinque ore

Pensarci tutte le altre diciannove

E giuro non ne posso più di fare a meno di te

E passare da farе tutto a un tutto da rifare

Ma guardaci adesso che cosa siamo divеntati

Da sconosciuti a innamorati

Poi da innamorati a sconosciuti

Tipo passo e manco mi saluti, ma dai

Cerco di stare un po’ meglio, ma mi tieni sveglio molto più dell’NBA

Ora che c’è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei

Ho visto il tuo fidanzato, sì, quel calciatore mancato

Che dice che era in serie A se non si fosse mai rotto il crociato

Pensa che sfigato, dai

Le altre che mi guardano

Non mi guardano come mi guardi tu

E anche se mi mancano

Non mi mancano come mi manchi tu

Che non sei le altre, è un discorso a parte

Mi fai sentire col cuore a testa in giù

Questo amore

Ci fa dormire male cinque ore

Pensarci tutte le altre diciannove

E giuro non ne posso più di fare a meno di te

E passare da fare tutto a un tutto da rifare

Ma guardaci adesso che cosa siamo diventati

Da sconosciuti a innamorati

Poi da innamorati a sconosciuti

Tipo passo e manco mi saluti, ma dai

(Da sconosciuti a innamorati)

(Da innamorati a sconosciuti)

(Da sconosciuti a innamorati)

(Da innamorati a sconosciuti)

(Da sconosciuti a innamorati)

(Da innamorati a sconosciuti)

(Da sconosciuti a innamorati)

(Da innamorati) a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti