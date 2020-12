A un anno di distanza da A Milano non c’è il mare, canzone che ha visto la prestigiosa collaborazione di Francesco De Gregori, Tricarico, per quanto riguarda il suo 2020, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Mi manchi negli occhi, una struggente ballad in crescendo scritta con la collaborazione del gallerista Giancarlo Pedrazzini (Tricarico, come pittore, collabora da anni con la Galleria Fabbricaeos di Milano) e prodotta da Vittorio Corbisiero.

Negli ultimi anni, il cantautore principalmente noto per le hit Io sono Francesco e Vita Tranquilla, ha pubblicato anche i singoli Abbracciami fortissimo e Generazione mentre l’ultimo album pubblicato da Tricarico risale al 2016, Da chi non te lo aspetti – Prima Parte, contenente 6 inediti e due successi.

In qualità di autore, Tricarico avrebbe dovuto prendere parte anche alla 63esima edizione dello Zecchino d’Oro con la canzone Mozart è stato gestito male, scritta con la collaborazione di Leonardo Pieraccioni, il popolare regista con il quale Tricarico ha lavorato nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo, sia come musicista che come attore. Il 63esimo Zecchino D’Oro è stato rinviato a maggio 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

Tricarico, infine, apparirà come attore anche nella seconda stagione della serie La compagnia del cigno, che andrà in onda a gennaio su Rai 1.

Cliccando qui, potete ascoltare la canzone. Di seguito, invece, trovate il testo.

Tricarico – Mi manchi negli occhi: il testo

Mi manchi negli occhi

Ed io non ci avevo mai pensato

Che sono il frutto di quell’amore sconfinato

Così grande che ti fa mancare il fiato.

Mi manchi negli occhi

E tra un attimo sono lì e tu mi aspetti

La mancanza non è amore

Non è amore ora

Vita è la vita lasciala andare via

Sei così bella.

Grazie per questo nuovo giorno

Grazie per questo nuovo cielo

Grazie per questo nuovo amore

Che arriva inaspettato

E la vita ricomincerà.

Mi manchi negli occhi

E che colpa c’hai tu

In ginocchio a celebrare l’assenza

Guarda ti sei sbucciato i ginocchi

Fammi vedere ‘sta bicicletta lì che c’è

C’hai i freni rotti, te.

Mi manchi negli occhi

Hai visto amore mio che bella questa festa

Sei la cosa più bella quando mi manchi

Che tra poco ti vedo e mi risplendi negli occhi.

Grazie per questo nuovo giorno

Grazie per questa nuova luce

Grazie per questo nuovo amore

Che arriva inaspettato

E la vita ricomincerà.

Grazie per questa nuova gioia

Grazie per questo nuovo cielo

Grazie per questo nuovo amore

Che arriva inaspettato

E la vita ricomincerà.

Grazie, grazie, grazie

Per questo nuovo amore

Che arriva inaspettato

E la vita ricomincerà.

Mi manchi negli occhi

Ed io non ci avevo mai pensato.