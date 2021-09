Amici 2021, Tommaso canta “Solo per paura” (testo e video)

Nel corso della prima puntata di Amici 2021, tra gli aspiranti cantanti del programma si è presentato anche Tommaso Cesana, 18enne. Il ragazzo ha portato un suo pezzo inedito, “Solo per paura”, interpretato davanti ai professori di canto.

Amici 2021, Tommaso, scheda, chi è

18anne, cantautore. Maria De Filippi legge la scheda:

“Caratterialmente a volte sono un po’ impulsivo ma sono una persona buona. Sono molto insicuro su tutto, dall’aspetto fisico, dalla musica, al futuro. M fanno arrabbiare la gente falsa, disonesta e le ingiustizie. Ho sempre avuto la passione per la musica, per me cantare significa sfogarsi, mi sento libero quanto canto, soprattutto quando canto i miei pezzi. Il mio artista preferito in Italia è Tiziano Ferro”

Canta il suo inedito “Solo per paura”.

Qui il suo account Instagram ufficiale.

Tommaso, Solo per paura, testo

Per me che ho avuto sempre paura

ad aprirmi ad un’altra persona

Te che provi un po’ a rendermi uomo

restando quel bambino

che c’è sempre stato in me

Ed ho mille difetti

dimostri che merita amore

anche uno come me

Vorrei darti il mondo in mano

e poter chiedere scusa

se mando a puttane tutto a volte

solo per paura

Se tornassi sconosciuta

non c’è posto dove andrei

perché solo nei tuoi occhi

che voglio vedere i miei

E quando parti sconfitto non vinci mai

mi dico che vivo sempre la stessa storia

però non riesco a spiegare cosa mi fai

di come ero io ne perdo la memoria

Ed ho mille difetti

dimostri che merita amore

anche uno come me

Vorrei darti il mondo in mano

e poter chiedere scusa

se mando a puttane tutto a volte

solo per paura

se tornassi sconosciuta

non c’è posto dove andrei

perché solo nei tuoi occhi

che voglio vedere i miei

Amici 2021, Tommaso: Lorella Cuccarini gli assegna il banco

Anna Pettinelli ha abbassato la leva, toglendo la base durante l’esibizione: “Non mi piace, trovo che sia ancora troppo acerbo”.

Lorella Cuccarini, invece, ha alzato: “Mi piace moltissimo, credo che questo ragazzo abbia un bel potenziale. Ha una sensibilità nella scrittura non così facile, soprattutto in un ragazzo così giovane. Sono curiosa di lavorarci insieme, assolutamente banco sì”.

Amici 2021, Tommaso canta “Solo per paura”

Qui potete vedere l’esibizione video di Tommaso nella prima puntata di Amici 2021.