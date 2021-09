Amici 2021, torna, con la prima puntata, oggi, domenica 19 settembre. Per due settimane il talent show andrà in onda di domenica, per permettere i tempi adatti alla realizzazione migliore di “Scene di un matrimonio”, condotto da Anna Tatangelo.

“per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva ‘Scene da un matrimonio’, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di ‘Amici’ di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica“

E così, dalle 14, Maria De Filippi darà ufficialmente il via a questa nuova edizione dei talent show. Dopo l’edizione che ha festeggiato il ventennale del programma (ottenendo numeri altissimi di share e telespettatori), Amici è pronto ad accogliere i concorrenti e gli aspiranti alunni della nuova edizione, la 21esima.

Rimangono le fatidiche “leve” da parte dei professori per poter interrompere o assegnare nuovamente il tempo necessario ai ragazzi di esprimersi al meglio durante il casting. Nel corpo docenti, due novità in ad Amici 2021: Arisa non tornerà (ahimè) dietro al bancone e quindi Lorella Cuccarini abbandonerà il ruolo di insegnante di danza per passare a quello di canto. E, al suo posto, direttamente da “Ballando con l estelle”, ecco arrivare Raimondo Todaro come docente di ballo.

Ecco le prime indiscrezioni della puntata che noi di Soundsblog seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Tra i primi ad esibirsi, Carla (aspirante cantante ma non ammessa), Alex allievo di Rudy, Carola scelta dalla Celentano, Serena per il team di Raimondo. Poi ancora Albert scelto da Rudi, Mirko e Mattia si contendono un banco per Raimondo. Volto “noto” perché tra gli aspiranti cantanti c’è il figlio di Gigi D’Alessio Luca, che in arte si chiama LDA e diventa allievo della Cuccarini.

Appuntamento alle 14 per seguire insieme la prima puntata di Amici 21.