Nuovo tour per Tiziano Ferro annuncia “Stadi26”, dieci date importanti tra il 30 maggio e il 12 luglio. In scaletta i classici e le novità, trainate dal nuovo singolo “Cuore Rotto”. Biglietti su circuiti ufficiali.

Tiziano Ferro torna negli stadi con “Stadi26”: dieci grandi concerti tra maggio e luglio | Tutte le date e i dettagli

Tre anni dopo l’ultimo giro negli impianti più importanti del Paese, Tiziano Ferro annuncia “Stadi26”: un itinerario molto compatto, tutto tra fine primavera e piena estate, pensato per riportare il suo show a cielo aperto nelle città simbolo della musica live.

Si parte dal Nord-Est con una data zero e si scende fino alla Sicilia, con due grandi classici come San Siro e l’Olimpico a fare da architrave. È un momento di profondi cambiamenti per l’artista di Latina che ha appena lanciato un nuovo singolo e annunciato un clamoroso cambio di scuderia.

Tiziano Ferro, un nuovo capitolo

La tournée arriva sul solco dell’ottimo riscontro per “Cuore Rotto”, singolo che ha segnato l’inizio della collaborazione con Sugar Music e con il management di Paola Zukar (Big Picture). Prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, il brano combina scrittura introspettiva e pulsazione pop contemporanea.

Un brano piuttosto aggressivo e forte che ha colto di sorpresa il suo pubblico e che riporta alle recenti problematiche personali del cantante, culminate con la separazione da suo marito.

Tra novità e storia

Dal vivo Tiziano Ferro ha sempre saputo alzare l’asticella, tour dopo tour, soprattutto nei grandissimi ambienti con produzioni molto tecnologiche e sorprendenti. Il tour del 2023 fu uno dei maggiori successi della stagione dei live con ben tre date a San Siro. E molti ricordano il tour del Mestiere della Vita, splendido, caratterizzato da un palco spettacolare con un grosso piano basculante colmo d’acqua ed effetti a cascata.

Biglietti e informazioni

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub e in presale sponsorizzata ufficiale a partire da domani, mercoledì 17 settembre alle ore 11.00. A seguire gli utenti registrati Live Nation e infine venerdì dalle ore 12 inizierà la prevendita generale, a mezzogiorno.

Facile immaginare che già in questa prima fase la i fan prenderanno d’assalto i botteghini on line. Ma la speranza è che ci possa essere modo di raddoppiare alcune date, in particolare quelle di Milano e Roma dove Tiziano Ferro ha sempre ottenuto sold out fino a oggi. Otto le sue date sia a San Siro che all’Olimpico.

Tiziano Ferro, Una festa lunga vent’anni (e oltre)

Con “Stadi26”, Tiziano Ferro torna allo scoperto celebrando un repertorio che ha attraversato generazioni e confini linguistici, ma soprattutto sancisce un riposizionamento artistico. Ci si attendono nuove collaborazioni in studio, un asset produttivo più snello e orientato alla libertà creativa, e la volontà di riportare al centro l’esperienza del live come spazio di condivisione.

Tiziano Ferro, le date di “Stadi26”

30/05/2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

06/06/2026 – Milano, Stadio San Siro

10/06/2026 – Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

14/06/2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18/06/2026 – Padova, Stadio Euganeo

23/06/2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27/06/2026 – Roma, Stadio Olimpico

03/07/2026 – Ancona, Stadio del Conero

08/07/2026 – Bari, Stadio San Nicola

12/07/2026 – Messina, Stadio San Filippo