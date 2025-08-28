Tiziano Ferro cambia tutto e approda in Sugar: un nuovo capitolo per la carriera del cantante

Parlare di rilancio per Tiziano Ferro è un falso storico considerando che gli ultimi album del cantante sono stati un successo, accompagnati da live di grande importanza. Ma non c’è dubbio che l’ultimo periodo per l’autore di Xdono sia stato complicato, soprattutto da un punto di vista personale.

Sotto questo aspetto la scelta di Tiziano Ferro è importante e significativa e certamente segna una svolta nella sua carriera. L’artista di Latina, tra i più amati in Italia e all’estero, entra ufficialmente nel roster discografico di Sugar Music, label indipendente guidata da Filippo Sugar. Un passaggio davvero clamoroso che segna la conclusione ufficiale e definitiva con la Universal Music.

Tiziano Ferro sbarca in Sugar

L’annuncio arriva dopo settimane di indizi, tra cui la cancellazione improvvisa di numerosi post dai suoi profili social ufficiali, interpretata dai fan come l’inizio di una nuova era.

Per la verità molti avevano letto questa sorta di protezione di Tiziano Ferro come un tentativo di non dare ulteriore peso al gossip che aveva caratterizzato la notizia della sua separazione con Victor Allen, l’uomo cui era legato da circa cinque anni e con il quale aveva condiviso la gioia per la nascita di Margherita e Andreas.

L’accordo non è soltanto discografico: si rafforza infatti anche la collaborazione con Sugar Music Publishing, attiva dal 2016, che ha già co-editato molte delle canzoni di Tiziano Ferro. Si tratta dunque della naturale evoluzione di un rapporto di lunga durata, fondato sulla stima reciproca e sulla volontà comune di sostenere la musica d’autore italiana nel mondo.

L’entusiasmo di Sugar e una nuova visione

Ad accompagnare Tiziano Ferro in questo percorso ci saranno Big Picture Management e Paola Zukar, tra le figure più influenti del panorama musicale italiano. Filippo Sugar, CEO del gruppo, figlio di Caterina Caselli e di Piero Sugar ha accolto con entusiasmo l’ingresso del cantautore nella sua scuderia: “Si tratta di una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio. Insieme possiamo scrivere un nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona”.

Sugar punta da sempre su un approccio innovativo, capace di valorizzare sia grandi nomi che nuove voci, e l’arrivo di Ferro consolida ulteriormente il prestigio di un catalogo che negli anni ha accolto e lanciato artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Madame, Negramaro e Sangiovanni.

Tiziano Ferro, un artista internazionale

Con oltre 20 milioni di dischi venduti in vent’anni di carriera e più di 200 brani pubblicati in cinque lingue diverse, Tiziano Ferro si conferma una delle voci più iconiche della musica pop internazionale. Brani come Sere Nere, Xdono, Lo stadio e Il mestiere della vita hanno lasciato un segno profondo nella cultura popolare ma anche nelle classifiche, consacrandolo come uno degli ambasciatori più autentici della musica italiana nel mondo.

La sua versatilità artistica, capace di mescolare pop, soul e influenze internazionali, si accompagna a un’attenzione particolare per i testi, sempre intrisi di sincerità e di un’urgenza comunicativa che hanno creato un legame fortissimo con il pubblico.

Le vicissitudini personali e la rinascita

Il nuovo corso professionale coincide anche con una fase di rinnovamento personale. La fine del matrimonio, vissuta sotto i riflettori e spesso amplificata dai media, cosa che ha costretto Tiziano Ferro a uscire allo scoperto comunicando personalmente attraverso i propri social il divorzio, dopo cinque anni di unione, ha rappresentato un momento delicato nella vita dell’artista.

Ferro ha scelto la strada della trasparenza, parlando apertamente delle difficoltà emotive e legali che ha dovuto affrontare anche nell’interesse e nella tutela dei bimbi – tre anni – che vivevano per gran parte dell’anno negli USA. Questa fase complessa sembra averlo reso ancora più determinato a ritrovare un equilibrio attraverso la musica, trasformando il dolore in nuove canzoni e in un percorso creativo che lo vede oggi pronto a ricominciare. Il legame con Sugar, in questo senso, diventa anche un simbolo di rinascita e di nuova libertà artistica.

Un futuro da scrivere

L’ingresso in Sugar segna dunque un doppio inizio: da una parte la possibilità di esplorare nuovi orizzonti musicali con il sostegno di una delle etichette indipendenti più prestigiose d’Europa, dall’altra l’avvio di un capitolo personale che guarda avanti con forza e consapevolezza. Resta ora da verificare l’agenda del cantante che secondo voci non confermate aveva in programma un nuovo tour negli stadi per l’anno prossimo.

Il mondo è nostro, pubblicato nel 2022, sarà dunque il suo ultimo album pubblicato per Universal: e c’è già molta curiosità per capire quale sarà la nuova direzione artistica che il cantautore, 45 anni compiuti a febbraio, deciderà di percorrere.