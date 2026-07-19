Addio a Peppino di Capri: il ricordo del cantante

Peppino di Capri ci ha lasciati: addio a una leggenda della musica italiana

Una notizia che ha attraversato l’Italia come un’onda di tristezza, fermandosi in ogni angolo dove la musica ha mai fatto da colonna sonora alla vita quotidiana. Peppino di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella, è morto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. La scomparsa è stata riportata l’11 luglio 2026, e da quel momento il mondo dello spettacolo si è stretto nel ricordo di un artista che ha attraversato quasi sette decenni di carriera lasciando un’impronta indelebile nella canzone italiana. Nato il 27 luglio 1939 sull’isola di Capri, aveva trasformato il suo nome di battesimo in un marchio artistico inconfondibile, portando con sé l’eleganza e il sole del Mediterraneo in ogni nota.

Da bambino prodigio a icona della musica italiana

La storia di Peppino di Capri inizia molto prima dei riflettori. Cresciuto sull’isola che gli ha dato il nome, il piccolo Giuseppe cominciò a esibirsi da bambino, intrattenendo le truppe alleate stazionate a Capri nel dopoguerra. Un dettaglio che racconta molto di questo artista: il palcoscenico non era per lui un traguardo da raggiungere, ma il posto naturale dove stare.

Nel 1958 arrivò il vero debutto discografico, quando lanciò la sua carriera insieme alla sua band, The Rockers. Era un’Italia che stava scoprendo il rock’n’roll, e Peppino di Capri fu tra i primissimi a portarlo nelle case degli italiani, mescolandolo con la melodia partenopea e la sua personalità travolgente. Un mix esplosivo che il pubblico capì immediatamente.

Le canzoni che hanno fatto la storia

Parlare di Peppino di Capri significa parlare di un catalogo che è diventato patrimonio collettivo. Tra i suoi brani più celebri figurano titoli che chiunque, anche chi non ha vissuto quegli anni, conosce a memoria:

Champagne – forse il brano più iconico, capace di evocare immediatamente la sua immagine

– forse il brano più iconico, capace di evocare immediatamente la sua immagine Roberta – una delle prime grandi hit che lo consacrarono al grande pubblico

– una delle prime grandi hit che lo consacrarono al grande pubblico Daniela – un altro classico del suo repertorio melodico

– un altro classico del suo repertorio melodico St. Tropez Twist – il sound dell’estate italiana degli anni Sessanta

– il sound dell’estate italiana degli anni Sessanta Un grande amore e niente più – una ballata che ha attraversato generazioni

– una ballata che ha attraversato generazioni Non lo faccio più – uno dei brani che dimostrò la sua capacità di reinventarsi

Ogni canzone racconta un pezzo di Italia, un’epoca, un’emozione. Non è un caso che il nome di Peppino di Capri sia rimasto associato a quella stagione d’oro della musica leggera italiana in cui melodia, ritmo e stile si fondevano in qualcosa di unico al mondo. Puoi approfondire la sua discografia su Last.fm, dove è possibile ripercorrere l’intero arco della sua produzione musicale.

Una carriera lunga quasi sette decenni

Immagine generata con AI

Quello che rende la storia di Peppino di Capri davvero straordinaria non è solo la qualità dei suoi brani, ma la durata e la coerenza di una carriera che si è estesa per quasi settant’anni. Cantante, compositore e pianista di talento, ha saputo navigare epoche musicali radicalmente diverse — dal rock’n’roll degli anni Cinquanta alla canzone melodica, dal beat degli anni Sessanta alle contaminazioni più moderne — senza mai perdere la propria identità artistica.

Non è una cosa da poco. Il panorama musicale italiano è costellato di artisti che hanno brillato per un periodo e poi si sono spenti. Peppino di Capri, invece, ha continuato a riempire teatri e a emozionare il pubblico con quella naturalezza che solo i grandi sanno mantenere nel tempo. Come riportato da That Eric Alper, la sua carriera è stata uno degli esempi più longevi e coerenti della musica popolare italiana.

L’isola come punto di partenza e di ritorno

C’è qualcosa di poetico nel fatto che Giuseppe Faiella abbia scelto di portare con sé il nome della sua isola natale per tutta la vita. Capri non era solo un luogo geografico per lui: era un’identità, una promessa di bellezza e leggerezza che ha mantenuto in ogni esibizione. Nato su quell’isola il 27 luglio 1939, Peppino di Capri ha trasformato le sue origini in un brand artistico riconoscibile in tutto il mondo della musica italiana e non solo.

Quella stessa isola che lo aveva visto bambino intrattenere i soldati alleati con la sua musica lo ha accompagnato simbolicamente per tutta la carriera, diventando parte integrante del personaggio e dell’artista.

Il ricordo che resta

La morte di Peppino di Capri, avvenuta dopo una lunga malattia e resa nota l’11 luglio 2026, chiude una pagina importante della musica italiana. Non si tratta solo della perdita di un artista di successo: è la fine di un’era, quella dei pionieri che hanno costruito l’identità sonora di un paese intero partendo da zero, con talento, passione e una chitarra in mano — o, nel suo caso, un pianoforte.

Quello che rimane, però, è tutto tranne che silenzio. Rimangono le canzoni, rimane Champagne che risuonerà ancora per decenni in ogni festa, ogni estate, ogni momento in cui qualcuno avrà voglia di sentire l’Italia vera. Rimane la storia di un bambino di Capri che ha deciso di fare della musica la sua vita e ci è riuscito in modo straordinario. E rimane la gratitudine di chi, per quasi settant’anni, ha avuto il privilegio di ascoltarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.