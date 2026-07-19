Addio a Peppino di Capri, leggenda della musica italiana

Peppino di Capri ci ha lasciati: addio a una delle voci più amate della musica italiana

Una notizia che ha attraversato l’Italia come un’onda di malinconia: Peppino di Capri è morto l’11 luglio 2026, dopo una lunga malattia. Se ne va a 86 anni Giuseppe Faiella — questo il suo vero nome — l’uomo che aveva trasformato il suono di un’isola in un patrimonio musicale condiviso da generazioni. Una carriera che ha attraversato più di sei decenni, una voce capace di raccontare amore, leggerezza e dolcezza mediterranea come pochi altri artisti italiani hanno saputo fare.

Il mondo della musica si è fermato. I fan si sono riversati sui social, i colleghi hanno iniziato a tributare omaggi, e la macchina dei ricordi si è messa in moto in modo spontaneo e commosso. Perché Peppino di Capri non era soltanto un cantante: era un’istituzione, un punto di riferimento culturale, un simbolo di quell’Italia elegante e solare che sapeva far ballare e sognare allo stesso tempo.

Chi era Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri

Nato il 27 luglio 1939 sull’isola di Capri, Giuseppe Faiella cresce in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, e quell’ambiente — il mare, il sole, la bellezza quasi irreale di quell’isola — finirà inevitabilmente per plasmare il suo stile artistico. Cantante, pianista e compositore, Peppino di Capri costruisce nel tempo una figura artistica a tutto tondo, non limitata al semplice ruolo di interprete.

La sua carriera inizia giovanissimo e non si ferma più. Per oltre sessant’anni, attraverso mode che cambiano, generazioni che si avvicendano e mercati musicali che si trasformano radicalmente, lui rimane in piedi — anzi, rimane al centro della scena. Un’impresa che pochissimi artisti italiani possono vantare.

Per approfondire la sua biografia completa, il sito ufficiale peppinodicapri.net raccoglie tutta la storia di un artista che ha fatto della coerenza e della passione i suoi tratti distintivi.

I successi che hanno segnato un’epoca

Parlare di Peppino di Capri significa parlare di canzoni che sono entrate nell’immaginario collettivo degli italiani. Brani come Champagne, Roberta, Nun è peccato e St. Tropez Twist non sono semplici hit: sono cartoline sonore di un’Italia che ballava, si innamorava e si godeva la vita con una spensieratezza che oggi fa quasi tenerezza.

Champagne — forse il brano più iconico, capace di evocare brindisi e feste con poche note di pianoforte.

— forse il brano più iconico, capace di evocare brindisi e feste con poche note di pianoforte. Roberta — una dichiarazione d’amore melodica che ha fatto sognare intere generazioni.

— una dichiarazione d’amore melodica che ha fatto sognare intere generazioni. Nun è peccato — il lato più romantico e malinconico della sua produzione, con quella vena partenopea che non ha mai abbandonato.

— il lato più romantico e malinconico della sua produzione, con quella vena partenopea che non ha mai abbandonato. St. Tropez Twist — il brano che meglio incarna lo spirito cosmopolita e danzante degli anni d’oro della sua carriera.

Questi pezzi non invecchiano. Continuano a girare nelle playlist, nelle colonne sonore di film e serie, nei jukebox dei locali estivi. Il motivo è semplice: sono scritti bene, cantati meglio, e portano con sé un’emozione genuina che il tempo non riesce a scalfire.

Immagine generata con AI

Sei decenni di palcoscenico: un record che fa riflettere

Più di sei decenni di carriera non sono un dato biografico qualsiasi. Sono una dichiarazione di resistenza, di talento e di capacità di reinventarsi senza mai tradire se stesso. Peppino di Capri ha attraversato il beat degli anni Sessanta, la melodia degli anni Settanta, le sperimentazioni degli Ottanta, e ha continuato a essere presente sulla scena musicale italiana con una naturalezza disarmante.

In un settore dove la longevità artistica è merce rarissima, lui ha rappresentato l’eccezione che conferma la regola: il pubblico lo ha sempre voluto, e lui non si è mai sottratto. Concerti, televisione, festival — Peppino di Capri ha attraversato tutti i format possibili dell’intrattenimento italiano, lasciando ogni volta il segno.

Per chi vuole rivivere alcune delle sue esibizioni più memorabili, YouTube conserva documenti preziosi della sua voce e della sua presenza scenica, testimonianze di un artista che sul palco si sentiva davvero a casa.

La malattia, la morte e il dolore del mondo della musica

L’11 luglio 2026 è la data che chiude un capitolo. Peppino di Capri se ne va dopo una lunga malattia, a 86 anni. Una notizia che non è arrivata del tutto inaspettata per chi seguiva le sue condizioni di salute, ma che ha colpito ugualmente con tutta la forza che hanno certi addii — quelli che sai che arriveranno, ma che fanno male lo stesso.

Il mondo della musica italiana ha reagito con commozione genuina. Non il cordoglio formale dei comunicati stampa, ma quello vero, fatto di ricordi personali, di canzoni rimesse in play all’improvviso, di foto d’epoca condivise sui social da chi lo ha visto dal vivo almeno una volta nella vita. I fan si sono divisi tra chi ha scelto il silenzio rispettoso e chi ha voluto celebrarlo con le sue canzoni a tutto volume — e forse è proprio questo il modo migliore per ricordarlo.

Un’eredità che non si chiude con una data

Cosa rimane di Peppino di Capri adesso che non c’è più? Rimane tutto. Rimane la musica, naturalmente — quella non va da nessuna parte. Rimane l’immagine di un artista nato su un’isola meravigliosa che ha portato quella bellezza in giro per il mondo attraverso le note. Rimane la prova concreta che si può costruire una carriera lunga, dignitosa e amata senza rinunciare alla propria identità.

Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, ha vissuto la musica come una missione e l’ha condivisa con generosità per oltre sessant’anni. La sua voce è incisa su disco, ma soprattutto è incisa nella memoria di chi l’ha ascoltata — e quella è una forma di immortalità che nessuna malattia può portare via. Capri ha dato i natali a una leggenda, e quella leggenda appartiene ormai a tutti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.