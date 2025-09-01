Tiziano Ferro annuncia Cuore Rotto, il suo nuovo singolo: “I dolori ci faranno ballare”

Prima il silenzio, e la decisione di spegnere tutti i suoi account social che per alcuni giorni sono stati irraggiungibili e di fatto azzerati. Poi la decisione di ripartire e di farlo da ciò che gli sta più a cuore, la musica.

Cuore Rotto, il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro riaccende la sua storia musicale con Cuore Rotto, primo inedito dopo tre anni di distanza dall’ultimo album. Il singolo arriva come una dichiarazione d’intenti: non solo il ritorno alla musica, ma l’avvio della “seconda fase” di una carriera che supera i vent’anni e sceglie di rinnovarsi nei fondamentali.

Tutto parte da un gesto semplice e potente: i profili azzerati, un silenzio che torna a fare rumore, quindi l’annuncio secco e diretto della data d’uscita. Il tutto accompagnato da poche righe ufficiali e da una frase significativa: “I dolori e il rancore, da adesso, ci faranno ballare” scrive il cantautore, con un chiaro riferimento alla dolorosa vicenda personale della separazione da suo marito, sposato nel 2019.

La canzone: urgenza e catarsi

Cuore Rotto nasce in una stanza d’albergo, lontano da Los Angeles per qualche giorno di tregua. L’idea di scendere a cena si dissolve nella scelta quasi urgente di scrivere: “Sono salito in camera e nel silenzio, di getto, sono arrivate prima la melodia e poi le parole. Il primo provino è stato immediato, urgente. Tutto è nato così, in pochissimo tempo”.

In studio Tiziano Ferro ha concretizzato il lavoro con Marco Sonzini affidando poi la produzione a Marz e Zef che hanno completato il tutto in un ritmo molto moderno.

Cambio di squadra: management ed etichetta

Con Cuore Rotto Tiziano Ferro ufficializza il primo brano che è frutto di un doppio cambio davvero significativo. Da un lato, l’approdo alla Big Picture Management di Paola Zukar – una società che conosce le dinamiche del pop urbano e che ha accompagnato percorsi come quelli di Fabri Fibra, Marracash, Madame.

Dall’altro, la firma con Sugar Music, ufficializzata pochi giorni fa e direttamente connessa al rinnovo con Sugar Music Publishing. Tutto è nuovo: casa discografica, progetto, nuovo anche il piano di comunicazione. Dopo oltre vent’anni di continuità, il cantautore ha scelto per un cambiamento trasversale.

Dopo gli stadi e un romanzo, la rotta cambia

L’ultimo grande capitolo si era chiuso tra applausi e pagine scritte: il tour dello scorso anno negli stadi con 14 date e 570 mila spettatori e “La felicità al principio”, il primo romanzo fanno parte di un passato che non è remoto. Ma offre lo spunto per un singolo come Cuore Rotto che fa del dolore una spinta narrativa.

Tiziano Ferro, cosa aspettarsi adesso

Se “Il mondo è nostro” fissava un perimetro emotivo e sonoro, il nuovo singolo annuncia una stagione diversa: produttori inediti nel suo percorso, una direzione ritmica più marcata, ballabile e forse internazionale, la voglia di rimettere in circolo canzoni che parlano al presente senza perdere l’intimità biografica. La seconda vita di Tiziano Ferro, come lui stesso ha deciso di definirla comincia un “cuore rotto” che batte ancora e che è forte anche delle sue sofferenze.