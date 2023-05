La scomparsa di Tina Turner avvenuta ieri, 24 maggio 2023, lascia in eredità una voce, un talento, una discografia e i suoi successi in queste ore risaltati in tutto il mondo. Sin dalle prime ore subito dopo l’annuncio della scomparsa il mondo si è unito nel rilanciare gli eventi e gli spettacoli con protagonista la cantante, molti di questi ripresi dalla televisione.

Ed è proprio il piccolo schermo vuole omaggiare l’artista attraverso speciali e documentari monografici, in particolari le reti Rai e Mediaset hanno riservato degli spazi per ricordare la cantante.

Tina Turner, gli omaggi in tv – 24 maggio 2023

La prima a farsi avanti sin da subito è stata Rete 4. La rete Mediaset infatti ha deciso di modificare parzialmente la seconda serata di ieri. Al posto del film Baaria, è stato trasmesso lo special Tina Turner in concerto a Verona nel 1987 della durata di quasi 1h e mezza.

Tina Turner, gli omaggi in tv – 26 maggio 2023

Doppio appuntamento curato da Rai Cultura nella giornata di venerdì 26 maggio.

Alle 18.30 su Rai Storia Tina Turner in Rai. Tre sue partecipazioni a trasmissioni Rai che sintetizzano la sua lunga e sfolgorante carriera: nello show di Antonello Falqui ‘Teatro 10’ del 13 marzo 1971, presentata da Alberto Lupo con il marito Ike, con il quale ha costituito un duo dal 1960 al 1976; a Luna Park del 1979, presentata da Pippo Baudo, nella fase di oblio prima del successo internazionale degli anni ‘80, come racconta lei stessa a Domenica In del 10 novembre 1991, ancora ospite di Pippo Baudo.

Alle 00.25 su Rai 5 sarà protagonista della puntata di Rock Legends che ne ripercorre la carriera dagli anni Sessanta ai Duemila. Nel 1991 è stata inserita assieme all’ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame. 24 anni prima, nel 1967, era stata la prima artista afroamericana, e la prima artista donna, ad apparire sulla copertina di Rolling Stone. Inoltre, nel 1986 aveva ricevuto una stella nella Hollywood Walk of Fame.