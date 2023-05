What’s Love Got to Do with It è un brano di Tina Turner. La canzone è stata scritta da Graham Lyle e Terry Britten ed è stata inserita nel suo quinto album in studio, Private Dancer, pubblicato nel 1984. Fu il singolo più venduto della sua carriera. ” What’s Love Got to Do with It ” è stato il suo primo e unico brano al numero uno di Billboard Hot 100 e ha venduto oltre 2.000.000 di copie in tutto il mondo. All’epoca, all’età di 44 anni, Turner divenne l’artista solista più anziana a raggiungere la vetta della Hot 100. “What’s Love Got to Do with It” ha ricevuto tre premi alla 27a edizione dei Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del pezzo, insieme all’audio e al video ufficiale del brano.

What’s Love Got to Do with It, Ascolta la canzone, video e significato

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone di Tina Turner.

In questa canzone, Tina Turner interpreta la parte di una donna che gode degli incontri carnali con il suo amante, ma non prova alcun attaccamento emotivo. Vuole che sappia che non c’è niente di più, poiché per lei è solamente qualcosa di fisico. La loro relazione non ha nulla a che fare con l’amore, che lei liquida come “un’idea dolce e antiquata”.

Tina Turner, What’s Love Got to Do with It, Testo della canzone

You must understand, oh, the touch of your hand

Makes my pulse react

That it’s only the thrill of boy meetin’ girl

Opposites attract

It’s physical

Only logical

You must try to ignore that it means more than that

Oh

What’s love got to do, got to do with it?

What’s love but a second-hand emotion?

What’s love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

It may seem to you that I’m acting confused

When you’re close to me

If I tend to look dazed, I’ve read it someplace

I’ve got cause to be

There’s a name for it

There’s a phrase that fits

But whatever the reason, you do it for me

Oh

What’s love got to do, got to do with it?

What’s love but a second-hand emotion?

What’s love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

Ooh

I’ve been takin’ on a new direction

But I have to say

I’ve been thinking about my own protection

It scares me to feel this way

Oh

What’s love got to do, got to do with it?

What’s love but a second-hand emotion?

What’s love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

(What’s love?)

Got to do, got to do with it

What’s love but a sweet old-fashioned notion?

What’s love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

(What’s love got to do?)

Ooh, got to do with it

(What’s love but a second-hand emotion?)

What’s love got to do, got to do with it?

Who needs a heart when a heart can be broken?

(What’s love?)

Ooh, ooh

(Got to do with it)

Got to do with it

(What’s love?)

But a second-hand emotion

Tina Turner, What’s Love Got to Do with It, Traduzione della canzone

Devi capire, oh, il tocco della tua mano

Fa reagire il mio polso

Che è solo il brivido di un ragazzo che incontra una ragazza

Gli opposti si attraggono

È fisico

Solo logico

Devi cercare di ignorare che significa più di questo

OH

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Cos’è l’amore se non un’emozione di seconda mano?

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato?

Potrebbe sembrarti che mi stia comportando in modo confuso

Quando sei vicino a me

Se tendo a sembrare stordita, l’ho letto da qualche parte

Ho motivo di esserlo

C’è un nome per questo

C’è una frase che si adatta

Ma qualunque sia il motivo, fallo per me

OH

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Cos’è l’amore se non un’emozione di seconda mano?

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato?

Ooh

Ho preso una nuova direzione

Ma devo dire

Ho pensato alla mia protezione

Mi spaventa sentirmi così

OH

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Cos’è l’amore se non un’emozione di seconda mano?

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato?

(Che cos’è l’amore?)

C’entra, c’entra

Cos’è l’amore se non un dolce concetto vecchio stile?

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato?

(Cosa c’entra l’amore?)

Ooh, c’entra

(Cos’è l’amore se non un’emozione di seconda mano?)

Cosa c’entra l’amore, c’entra?

Chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato?

(Che cos’è l’amore?)

Ooh ooh

(C’entra)

C’entra

(Che cos’è l’amore?)

Ma un’emozione di seconda mano