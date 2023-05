E’ morta Tina Turner. La cantante aveva 83 anni. Non sono state ancora rese note le cause della scomparsa della Regina del rock and roll. Negli ultimi anni aveva sofferto di problemi di salute, le era stato diagnosticato un cancro intestinale nel 2016 e aveva subito un trapianto di rene nel 2017. Inizialmente trovo il successo in coppia, insieme al marito violento, Ike Turner. Poi ha deciso di abbandonare il duo, liberarsi del passato e dare vita ad una carriera solista. Così, grazie al suo carisma e alla sua voce, Tina Turner è diventata una delle icone pop degli anni ’80 grazie al boom ottenuto con l’album Private Dancer.

In una dichiarazione di pochi minuti fa, un rappresentante della cantante ha dichiarato:

“Tina Turner, la ‘Regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”

Tina Turner, gli esordi come duo “Ike & Tina Turner” e il successo solista

Anna Mae Bullock era il vero nome di Tina Turner. Nacque il 26 novembre 1939 ed è cresciuta a Nutbush, nel Tennessee, dove raccontò di aver raccolto il cotone con la sua famiglia, quando era bambina. Ha iniziato cantando nel coro della chiesa della piccola città in cui viveva e da adolescente ha collaborato nella band di Ike a St Louis: lui aveva rifiutato la sua richiesta di unirsi fino a quando non l’ha sentita afferrare il microfono durante un’esibizione dei Kings of Rhythm per una versione di You Know I Love You di BB King.

Come accennato, ha conquistato il primo successo commerciale tra gli anni sessanta e settanta assieme al marito Ike Turner con il duo Ike & Tina Turner. Il loro rapporto burrascoso terminò sia a livello personale che professionale. Per prima cosa si dissero addio nel 1976 al termine di un rapporto sentimentale travagliato.

Per un primo periodo, la Turner perse il successo iniziale che aveva conquistato insieme al marito. Ma durante gli anni ottanta ritorna al grande successo internazionale proprio con l’album Private Dancer del 1984, certificato platino in vari paesi con milioni di copie vendute e la hit What’s Love Got to Do with It che diventa il suo unico primo posto nella U.S. Billboard Hot 100.

Queste le parole di Tina Turner nel parlare del marito, nella sua biografia “My love Story” del 2018:

“La mia relazione con Ike è stata condannata il giorno in cui ha capito che sarei stato il suo creatore di soldi. Aveva bisogno di controllarmi, economicamente e psicologicamente, quindi non avrei mai potuto lasciarlo”

12 Grammy Awards conquistati nella sua carriera

Il successo conquistato le permette di entrare nell’Olimpo delle artiste più amate e seguire, con numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Tina Turner ha ottenuto ben dodici Grammy Awards, oltre a tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 è stata insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry.

L’ultimo album solista di Tina Turner, Twenty Four Seven, risale al 1999 prima del suo ritiro dalle scene. E insieme al disco, vi fu l’ultimo tour omonimo. Fu un grandissimo successo, incassando oltre 120 milioni di dollari con 108 spettacoli.

(in aggiornamento)