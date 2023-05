(Simply) the Best -originariamente solo ‘The best’- è una delle hit più celebri di Tina Turner, scomparsa il 24 maggio 2023. L’originale è una canzone di Bonnie Tyler, inclusa nel suo settimo album in studio, Hide Your Heart (1988). È stato scritto da Holly Knight e Mike Chapman. Prodotta da Desmond Child, la versione di Tyler è diventata una delle prime 10 hit in Norvegia, ma è stata un successo minore altrove. Nel 1989, la cantante americana Tina Turner pubblicò una cover di “The Best” per il suo settimo disco in studio, Foreign Affair. È diventato un successo assoluto, raggiungendo la certificazione di platino nel Regno Unito. Nel 1992, la Turner ha registrato nuovamente il brano in duetto con il cantante australiano Jimmy Barnes.

Il titolo del brano è spesso citato erroneamente colloquialmente come “Simply the Best”, che riflette una frase nel ritornello. Questo è diventato così comune che la parola tra parentesi “Simply” è stata inclusa nei titoli per i rilasci di alcune versioni successive e nell’elenco dei brani per alcune compilation di Tina Turner.

Quando pensi a questa canzone, probabilmente vai dritto al ritornello, che la dice in certi termini: “Sei semplicemente il migliore”. Il resto della canzone, però, è piuttosto impertinente e molto romantico, con versi come “Parli una lingua d’amore come se sapessi cosa significa”.

“Può essere così tante cose, ed è per questo che ha assunto una vita propria”, ha detto la co-autrice Holly Knight in un’intervista a Songfacts. “Può essere una canzone d’amore, può essere amore per qualsiasi cosa. Ma è anche molto commerciabile e ha traiettorie diverse a seconda di chi la canta e perché la canta”.

Tina Turner, (Simply) The Best, Testo della canzone

I call you when I need you, my heart’s on fire

You come to me, come to me, wild and wired

Ooh, you come to me, give me everything I need

Give me a lifetime of promises and a world of dreams

Speak the language of love like you know what it means

Mm, and it can’t be wrong

Take my heart and make it strong, baby

You’re simply the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I ever met

I’m stuck on your heart

I hang on every word you say

Tear us apart? No, no

Baby, I would rather be dead

In your heart I see the start of every night and every day

In your eyes, I get lost, I get washed away

Just as long as I’m here in your arms

I could be in no better place

You’re simply the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I ever met

Ooh, I’m stuck on your heart

I hang on every word you say

Oh, tear us apart? No, no

Baby, I would rather be dead

Each time you leave me, I start losing control

You’re walking away with my heart and my soul

I can feel you even when I’m alone

Oh, baby, don’t let go

Oh, you’re the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I ever met

Ooh, I’m stuck on your heart

I hang on every word you say

Oh, tear us apart? No, no

Baby, I would rather be dead

You’re the best

Oh, you’re simply the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I ever met

I’m stuck on your heart, baby

I hang on every word you say

Oh, tear us apart? No, no

Baby, I would rather be dead

Oh, you’re the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I ever met

Oh, you’re the best

Tina Turner, (Simply) The Best, Traduzione della canzone

Ti chiamo quando ho bisogno di te, il mio cuore è in fiamme

Vieni da me, vieni da me, selvaggio e sostenuto

Ooh, vieni da me, dammi tutto ciò di cui ho bisogno

Dammi una vita di promesse e un mondo di sogni

Parla la lingua dell’amore come se sapessi cosa significa

Mm, e non può essere sbagliato

Prendi il mio cuore e rendilo forte, baby

Sei semplicemente il migliore

Meglio di tutto il resto

Meglio di chiunque altro

Chiunque abbia mai incontrato

Sono bloccato sul tuo cuore

Mi aggrappo a ogni parola che dici

Dividerci? No, no

Tesoro, preferirei essere morta

Nel tuo cuore vedo l’inizio di ogni notte e di ogni giorno

Nei tuoi occhi, mi perdo, vengo spazzata via

Basta che io sia qui tra le tue braccia

Non potrei essere in un posto migliore

Sei semplicemente il migliore

Meglio di tutto il resto

Meglio di chiunque altro

Chiunque abbia mai incontrato

Ooh, sono bloccato sul tuo cuore

Mi aggrappo a ogni parola che dici

Oh, separarci? No, no

Tesoro, preferirei essere morto

Ogni volta che mi lasci, comincio a perdere il controllo

Te ne vai con il mio cuore e la mia anima

Posso sentirti anche quando sono solo

Oh, piccola, non lasciarti andare

Oh, sei il migliore

Meglio di tutto il resto

Meglio di chiunque altro

Chiunque abbia mai incontrato

Ooh, sono bloccato sul tuo cuore

Mi aggrappo a ogni parola che dici

Oh, separarci? No, no

Tesoro, preferirei essere morto

Sei il migliore

Oh, sei semplicemente il migliore

Meglio di tutto il resto

Meglio di chiunque altro

Chiunque abbia mai incontrato

Sono bloccato sul tuo cuore, piccola

Mi aggrappo a ogni parola che dici

Oh, separarci? No, no

Tesoro, preferirei essere morto

Oh, sei il migliore

Meglio di tutto il resto

Meglio di chiunque altro

Chiunque abbia mai incontrato

Oh, sei il migliore