Secondo appuntamento stasera, 18 giugno, a Piazza del Popolo a Roma con il Tim Summer Hits 2023. Alla conduzione Andrea Delogu, affiancata – questa volta- da Nek, artista con trent’anni di carriera e successi e ormai anche apprezzato volto televisivo. Ad accogliere gli artisti nel backstage ci saranno Gli Autogol, trio seguitissimo sul web. Lo scorso anno il programma vedeva Andrea Delogu insieme a Stefano De Martino, quest’anno assente. A seguire le anticipazioni sulla registrazione di questo secondo appuntamento con la kermesse musicale.

Tim Summer Hits 2023, cantanti e ospiti della seconda serata, 18 giugno

Ecco i nomi dei cantanti ospiti che si esibiranno sul palco del Tim Summer Hits 2023 durante le serate a Piazza del Pololo a Roma: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne e altre sorprese svelate direttamente sul palco durante i live.

Come partecipare alla serata al Piazza del Popolo, Roma, 18 giugno

Per partecipare all’evento sarà sufficiente presenziare in Piazza Del Popolo per occupare il proprio posto. Non esistono biglietti per l’evento musicale. Ci sarà spazio fino alla capienza massima. Lo show verrà poi trasmesso su Rai 2 nelle prossima settimane.

Successivamente sarà la volta di Rimini, in Piazzale Fellini, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio, con altre tre serate ricche di musica e ospiti.