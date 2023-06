Partirà questo fine settimana a Roma il Tim Summer Hits 2023. Sarà infatti Piazza del Popolo ad accogliere, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno, le prime tre serate del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 che, dopo il successo della prima edizione, si prepara a ospitare, sul palco della Capitale, alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali con i loro più grandi successi e gli immancabili tormentoni estivi. Alla conduzione ritroveremo Andrea Delogu, affiancata – questa volta- da Nek, artista con trent’anni di carriera e successi e ormai anche apprezzato volto televisivo. Ad accogliere gli artisti nel backstage ci saranno Gli Autogol, trio seguitissimo sul web.

Qui le dichiarazioni della conferenza stampa.

Tim Summer Hits 2023 a Roma, i cantanti delle tre serate

A salire sul palco, nel corso delle tre serate di TIM Summer Hits 2023 in Piazza del Popolo a Roma, 70 cantanti. Tra questi, ci saranno: Achill

e Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne e altre sorprese svelate direttamente sul palco durante i live.

Dopo questa prima tappa romana, l’appuntamento con TIM Summer Hits sarà poi a Rimini, in Piazzale Fellini, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio, con altre tre serate ricche di musica e ospiti. Uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: a fare da apripista nella messa in onda televisiva di TIM Summer Hits, i tre live diPiazza del Popolo a Roma, che saranno visibili in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2