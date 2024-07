La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Take That in concerto a Marostica, domenica 7 luglio 2024: orario, tutte le informazioni

I Take That sono attesi stasera a Marostica per la prima di quattro date in Italia. Le prossime tappe sono previste a Roma (8 luglio) e Trani (10 luglio) e a Bologna, al Sequoie Music Park (11 luglio). Nella scaletta del concerto sono inclusi i successi della band nella formazione originale e quelli che vedono l’assenza di Robbie Williams e Jason Orange. Sul palco, infatti, sono presenti Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald.

La scaletta dei Take That in concerto a Marostica, 7 luglio 2024

Greatest Day

Giants

Everything Changes

Shine

A Million Love Songs

I Found Heaven

Pray

How Deep Is Your Love? (Bee Gees cover)

Patience

The Flood

Get Ready for It

Windows

This Life

Relight My Fire (Dan Hartman cover)

These Days

Hold Up a Light

Back for Good

Never Forget

Rule the World

Il concerto a Marostica inizierà alle 21.30.

Come arrivare in Piazza Castello a Marostica

In Auto:

Da Vicenza:

Prendi la SS248 in direzione Bassano del Grappa.

Segui le indicazioni per Marostica.

Una volta arrivato a Marostica, segui le indicazioni per il centro città. Piazza Castello si trova nel cuore del centro storico.

Da Bassano del Grappa:

Prendi la SS248 in direzione Vicenza.

Segui le indicazioni per Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città una volta arrivato a Marostica. Piazza Castello è situata nel centro storico.

Da Padova:

Prendi la A4/E70 in direzione Milano.

Prendi l’uscita Vicenza Est e segui le indicazioni per Bassano del Grappa tramite la SS248.

Segui le indicazioni per Marostica e poi per il centro città.

Con i Mezzi Pubblici:

Da Vicenza:

Prendi un treno per Bassano del Grappa dalla stazione ferroviaria di Vicenza.

Dalla stazione di Bassano del Grappa, prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello, che si trova nel centro storico.

Da Padova:

Prendi un treno per Bassano del Grappa dalla stazione ferroviaria di Padova.

Dalla stazione di Bassano del Grappa, prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello.

Da Bassano del Grappa:

Prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica dalla stazione degli autobus.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello.