Sarà Tom Morello la special guest star del concerto degli Smashing Pumpkins in concerto stasera, 6 luglio 2024, al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Unica data italiana del loro “The World Is a Vampire Tour 2024”.

Atum: A Rock Opera in Three Acts è il dodicesimo album in studio della rock band americana. Il disco è stato pubblicato in tre parti separate di 11 canzoni: Atum: Act One è stato pubblicato il 15 novembre 2022, Atum: Act Two è stato pubblicato il 31 gennaio 2023 e Atum: Act Three è stato pubblicato il 5 maggio 2023. Un cofanetto fisico composto da tutte le 33 canzoni, insieme a un gruppo di 10 canzoni esclusive aggiuntive, è stato pubblicato all’inizio di maggio 2023. Questo è l’ultimo album in studio della band con il chitarrista Jeff Schroeder.

La scaletta degli Smashing Pumpkins al Lucca Summer Festival

The Everlasting Gaze

Doomsday Clock

Zoo Station (U2 cover)

Today

Thru the Eyes of Ruby

Beguiled

Tonight, Tonight

That Which Animates the Spirit

Ava Adore

Disarm

Springtimes

Mayonaise

Bullet With Butterfly Wings

Empires

1979

Birch Grove

Rhinoceros

Jellybelly

Cherub Rock

Zero

Il concerto inizierà alle 20.30.

Biglietti per gli Smashing Pumpkins a Lucca

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Smashing Pumpkins a Lucca. Si parte da 149.50 euro per la tribuna numerata fino a 172.50 per il Settore Statua Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival 2024

In auto:

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone