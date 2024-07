Pino D’Angiò è morto: portò la sua hit anni ’80 a Sanremo 2024

Pino D’Angiò è morto oggi, sabato 6 luglio, all’età di 71 anni. A lungo tormentato da incidenti e malattie, il cantautore napoletano è scomparso a pochi mesi dal suo ritorno sulle scene, celebrato a Sanremo 2024. Nato a Pompei nell’agosto del 1952, Giuseppe Chierchia (questo il suo vero nome) ha segnato con la sua voce roca e affascinante gli anni ’80 grazie a hit à la ‘Buscaglione’. Il suo uso della metrica ha rappresentato per alcuni uno dei primi esempi di rap all’italiana e ha sicuramente incarnato uno stile musicale del tutto peculiare.

La sua passione per lo spettacolo si è manifestata non solo con una carriera che lo ha visto anche lavorare come come attore, doppiatore e produttore musicale. E a proposito di ‘attorialità’, resta nella storia della musica in tv il suo ‘svenimento’ durante un’esibizione live che è diventato una sorta di tormentone lungo tutta la sua carriera.

Tanti i problemi di salute che lo hanno colpito duramente negli anni, lasciandolo quasi afono: nonostante questo, Pino D’Angiò ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 come ospite dei Bnkr44 nella serata dei duetti per intonare uno dei suoi brani più famosi, “Ma quale idea”. La versione presentata all’Ariston, non particolarmente diversa dall’originale, è stata più che altro un omaggio allo stile e alla musica di D’Angiò ed è stata una delle canzoni più apprezzate tra quelle proposte dai cantanti in gara a Sanremo 2024 nella serata dedicata alle Cover. Il brano è tornato ad essere una hit a più di quarant’anni dal suo debutto: un riconoscimento importante per un artista che ha potuto rivivere l’emozione del successo e del palcoscenico grazie all’omaggio dei Bnkr44.