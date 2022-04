Tienimi stanotte è il titolo del nuovo inedito di Luigi Stangis, cantante in gara ad Amici 2022 nella squadra di Rudy Zerbi.

Il brano è stato interpretato per la prima volta durante il daytime del 30 marzo 2022.

Luigi, Tienimi stanotte, Significato canzone

Il brano “Tienimi adesso” di Luigi è una preghiera nei confronti dell’amata a tenerlo con sé, durante la notte. La passione e l’irrazionalità sembrano avere la meglio, rifuggendo qualsiasi dubbio o interrogativo sul futuro.

Non importa -apparentemente- quel che sarà di loro ma, ad un certo punto, entrano in gioco anche i sentimenti e ci si rende conto di quello che si prova per davvero (“E sono al tappeto, m’innamoro sicuro, il mondo è una bestia, nei tuoi occhi mi curo”). E lei diventa la cura.

Tienimi stanotte, Ascolta la canzone (video esibizione Amici 2022)

Potete ascoltare “Tienimi stanotte” cliccando qui, insieme al video dell’esibizione ad Amici 2022.

Luigi, Tienimi stanotte, Testo canzone

La prima cosa che penso quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso, sulle ossa

il tuo inchiostro addosso, sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

scelgo te.

Ho ancora il mio sbaglio addosso, sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso, sulle ossa

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi na na na na na

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie

le tue le mie

le cose che stanotte

non possiamo fare ma rimarranno fatte

tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)

E sono al tappeto

m’innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta nanananana

L’ultima e la prima na na

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)