Luigi Strangis è un cantante di Amici 2022 scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra.

E’ nato il 2001 a Lamezia Terme e durante il suo percorso nel talent show si è avvicinato molto a Carola, ballerina del team di Alessandra Celentano. Tra di loro, però, è nata solo una tenera e complice amicizia.

Durante il suo viaggio ad Amici 2022, Luigi Strangis ha pubblicato tre inediti: Vivo, Muro e Tondo. Quest’ultimo è stato scritto per lui da Enrico Nigiotti.

E’ un grande appassionato di chitarra fin da quando era piccolo. Non ha mai preso lezioni di canto e lo stesso Alex Britti si è congratulato con lui per la sua abilità nel suonare la chitarra. Ad Amici 2022 ha raccontato di soffrire di diabete e più volte ha sottolineato di tentare di mettere da parte lo stress che non porta benefici.

E’ fin dall’inizio uno dei cantanti più apprezzati da parte del pubblico. Dopo la sua esibizione ai casting, è stato scelto subito da Rudy Zerbi. Anna Pettinelli non è apparsa convinta dalla sua prima performance e Lorella Cuccarini, invece, non è rimasta colpita come il collega.

Questo l’account Instagram ufficiale di Luigi Strangis.

Ecco, a seguire, il regolamento ufficiale di Amici 2022: