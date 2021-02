Malika Ayane parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.

Questa il significato e l’intenzione del brano, in competizione tra i 26 Big:

Il centro di “Ti piaci così” è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. Ti piaci così è una canzone sul riconoscersi senza biasimo. È un invito a ballare scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo.

Nella Serata del Festival dedicata alla Canzone d’Autore, Malika Ayane ha scelto “Insieme a te non ci sto più“ il celebre brano di Paolo Conte portato al successo nel 1968 da Caterina Caselli. Le strade del cantautore e di Malika Ayane si riuniscono nuovamente, dopo una precedente collaborazione discografica.

A marzo 2021, uscirà anche il nuovo album di Malika Ayane, intitolato “Malifesto“.

Abbiamo intervistato Malika Ayane parlando del suo ritorno a Sanremo (dopo i precedenti riconoscimenti e successi, tra cui i Premi della critica Mia Martini) e del brano in gara:

“Rispetto allo storico delle mie canzoni di Sanremo in cui raccontiamo l’attimo in cui si decide, un pre-emozione, qui siamo totalmente immersi. La sensazione di conoscersi, vedersi, sentirsi finalmente dentro i propri panni. Sono abituata a lavorare con testo e musica, unendo poi un mondo sonoro tutto intorno. In questo caso tutto è cominciato da un ritmo che Rocco Rampino mi ha proposto e su cui Alessandra Flora ha messo un giro d’accordo e io ho cantato liberamente. L’energia che è venuta fuori nella mia intenzione nella melodia stessa è stata naturale, come cercare un testo che potesse contornare qualcosa che era già chiara nel sentirla. Le parole sono parte importante, metà di una canzone e sono partita dall’idea di raccogliere questo stato d’animo. E’ stato inevitabile coinvolgere Pacifico che a volte, sa meglio di me, come voglio dire una cosa. E abbiamo fatto questo brano che spero arrivi travolgente come è stato realizzarlo”

Abbiamo poi parlato con Malika dell’importanza di sperimentare, per lei, nella musica, delle emozioni vissute a Sanremo anche nelle precedenti partecipazioni, di come ha vissuto il periodo del lockdown e del prossimo album in uscita. Qui sopra il video integrale dell’intervista a Malika Ayane a cui facciamo il nostro “In bocca al lupo!”.

Foto | Malika Ayane_credit Julian Hargreaves_