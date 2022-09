Thriller di Michael Jackson compie 40 anni: in pre-ordine l’edizione speciale

Sembra incredibile, eppure in questo 2022 ricorreranno i 40 anni dall’uscita di Thriller, sesto album in studio di Michael Jackson destinato a diventare un vero e proprio cult nel giro di pochi giorni, trainato da singoli come Billie Jean, Beat It, Human Nature e la stessa Thriller. Questo disco ha cambiato per sempre la storia del pop, vendendo oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e restando per 500 settimane nella classifica di Billboard.

Per questa occasione così unica gli eredi del Re del Pop hanno voluto celebrare uno dei dischi pop più ascoltati di sempre con una riedizione speciale in uscita in tutto il mondo il 18 novembre 2022. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Thriller 40 di Michael Jackson, in pre-ordine da oggi!

Thriller 40 di Michael Jackson: la tracklist dell’edizione speciale

Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno deciso di fare le cose in grande, regalando ai fan del Re del Pop una nuova versione di Thriller e un secondo disco che contiene demo originali e rarità ancora avvolte dal mistero.

La tracklist ufficiale del primo disco è la stessa dell’originale:

Wanna Be Startin’ Somethin’ Baby Be Mine The Girl Is Mine (feat. Paul McCartney) Thriller Beat It Billie Jean Human Nature P.Y.T. (Pretty Young Thing) The Lady in My Life

Il secondo disco, invece, conterrà 10 tracce ancora senza titolo, fino a oggi inedite.

La versione digitale di Thriller 40, inoltre, conterrà altre 14 tracce:

Billie Jean (Home Demo from 1981) Billie Jean (Long Version) Billie Jean 2008 (Kanye West Mix) Beat It (Demo) Beat It 2008 (with Fergie) Wanna Be Startin’ Somethin’ (Demo) Wanna Be Startin’ Somethin’ (Tommy D’s Main Mix) Wanna Be Startin’ Somethin’ 2008 (with Akon) Human Nature (7″ Remix) P.Y.T. (Pretty Young Thing) (Demo Version) P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 (with will.i.am) The Girl Is Mine 2008 (with will.i.am) Thriller (7″ Special Edit) Thriller (Def Thriller Mix) Thriller Megamix

Ma le novità per questo quarantesimo anniversario non finiscono qui. Thriller sarà disponibile anche nella versione LP UltraDisc One-Step 180g 33RPM realizzata da Mobile Fidelity. Masterizzato dai master analogici originali, stampato da RTI e rigorosamente limitato a 40.000 copie numerate, il SACD ibrido di Thriller presenta l’album in modo realistico (un set UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP di Thriller 40 sarà pubblicato prossimamente).

Al via i pre-ordini di Thriller 40

Il doppio disco celebrativo sarà disponibile dal 18 novembre 2022, ma già da oggi potete preordinarne una copia in CD e Vinile.

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso di Michael Jackson), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).