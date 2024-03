Si stanno svolgendo le riprese di “Michael“, il biopic sulla vita di Michael Jackson, in uscita il prossimo anno. Mentre mancano ancora mesi prima di poter vedere un primi trailer o di leggere quello che sarà la sinossi ufficiale sulla storia raccontata, iniziano già le prime polemiche intorno alla pellicola. Numerosi comunicati stampa descrivono il film come “un ritratto onesto della vita di Michael Jackson con un focus sia sul suo talento che sulle sue lotte molto umane”.

Il sito Variety ha contattato e parlato con il produttore Graham King e lo sceneggiatore John Logan. I due hanno ammesso di avere intenzione di inserire anche le accuse di abuso (piovute sul cantante) nel film. Del resto Michael Jackson ha subito un processo penale molto pubblico, sarebbe impossibile non parlarne. Ma, da quanto emerso, lo racconteranno attraverso la lente dell’innocenza poiché allora non era stato condannato. Il produttore ha assicurato di non voler fare sconti e di essere intenzionato a “presentare un’immagine imparziale del Re del Pop”.

A questa premessa non sembra dare credito Dan Reed, il regista di “Leaving Neverland“, il film che fece scalpore e che conteneva accuse di abusi sessuali su minori contro Jackson da parte di Wade Robson e James Safechuck. Ha rivelato di aver letto la sceneggiatura di “Michael” e che, da quando riportato, il tutto sembra più assomigliare ad un “inno” nei confronti del cantante.

Reed dice che il film farebbe di tutto per mostrare Michael che interagisce con i bambini in maniera positiva. Inoltre, come riportato da Tmz, sottolineerebbe come l’ex avvocato di Michael, John Branca – un produttore esecutivo del film – fosse seduto insieme al team creativo, suggerendo loro cosa scrivere.

Accuse che hanno dato via ad una polemica importante che accompagna le riprese del film. Vi ricordiamo che, ad interpretare Michel Jackson sarà Jaafar Jackson, il nipote della star.