The Weeknd si è esibito al Super Bowl 2021 con l’atteso halftime show. Dopo le 2, ora italiana, è andato in onda lo spettacolo che lo ha visto unico e assoluto protagonista (ma decisamente non da solo sul palco…).

Il sottoscritto temeva non venisse trasmesso, visto il collegamento in studio dopo la fine del primo tempo e la fine della diretta dagli Usa. Ma, invece, fortunatamente, non siamo più nel 2020 e qualche gioia iniziamo a intravederla. Ed ecco, puntuale, è stato trasmesso su Rai 2 tutto il mini concerto di The Weeknd.

Si inizia con “Starboy” e l’apparizione di The Weeknd al centro del palco, con la scenografia che letteralmente si apre, si spalanca a metà, permettendo l’ingresso del cantante. A questo brano segue un altro grande successo, “The Hills” e “Can’t Feel My Face“. Durante la performance, The Weeknd entra all’interno della gigantesca scenografia, in una sorta di corridoi di specchi dove spuntano ballerini che richiamano stile e tema dell’ultimo disco (e del look dell’artista stessa durante lo spettacolo). A differenza sua, tutti hanno il volto fasciato, con le celebri bende che hanno accompagnato questo “concept” disco ‘After Hours’. Bende che coprono naso, bocca e testa, lasciando gli occhi liberi.

Dopo “”I Feel It Coming” è il momento di altre due hit “Save Your Tears” e “Earned It“. Per ogni pezzo citato, ovviamente, si limita ad accennarlo, a interpretarlo solo in parte, scegliendo così una sorta di medley dei suoi brani più celebri. Con “House of Balloons / Glass Table Girls” è poi il momento di abbandonare il palco e di invadere (letteralmente) il campo con un centinaio di ballerini, sempre col volto fasciato e chiuso, cloni dello stesso The Weeknd.

Si chiude con “Blinding Lights” e fuochi d’artificio scenografici che illuminano il cielo, accompagnati dall’ovazione (costante, durante lo spettacolo) del pubblico presente.

TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: The Weeknd performs during the Pepsi Super Bowl LV Halftime Show at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images) TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: The Weeknd performs during the Pepsi Super Bowl LV Halftime Show at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images) TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: The Weeknd performs during the Pepsi Super Bowl LV Halftime Show at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) TAMPA, FLORIDA - FEBRUARY 07: The Weeknd performs during the Pepsi Super Bowl LV Halftime Show at Raymond James Stadium on February 07, 2021 in Tampa, Florida. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) The Weeknd al Super Bowl 2021 durante l'Halftime show Guarda le altre 3 fotografie →

Come ogni anno, l’attesa per l’halftime show è altissima e anche quest’anno, segnato dal Covid-19, ‘the show must go on’, come è giusto che sia e debba essere. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i migliaia di tamponi effettuati, il concerto dell’intervallo del Super Bowl si è svolto più che dignitosamente.

La voce di The Weeknd è fuori discussione, con una tenuta straordinaria e una apparente non fatica/tensione decisamente invidiabile. Un One Man Show, senza colleghi e altri artisti sul palco, che ha infiammato e intrattenuto. E vedere centinata di persone ballare, saltare, scatenarsi in gruppo, ha provocato anche un pizzico di nostalgia e di malinconia, nell’attesa di poterlo fare al più presto tutti quanti. Liberamente, come un tempo. Blinding lights, accecati dalle luci della rinascita.

P.s. Più volte, durante la performance, ero l’unico a pensare “Ma nessuna nomination ai Grammy?!“? Non credo…