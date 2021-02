Il Super Bowl 2021 andrà in onda nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. Il collegamento inizierà qualche minuto prima della mezzanotte e sarà trasmesso, in diretta, su Rai 2.

Si tratta del “The Big American Party” con un’audience televisiva che non ha eguali nel resto del mondo.

Da una parte una leggenda, Tom Brady, l’uomo che ha già vinto il trofeo sei volte, trasformando il football americano in un marchio planetario, e che dopo aver lasciato i New England Patriots ha resuscitato anche i Tampa Bay Buccaneers; dall’altra un predestinato, erede di una dinastia, il 25enne Patrick Mahomes III, destinato a sostituirsi proprio al 43enne Brady nel cuore dei tifosi di questo sport. Da un lato del campo la squadra che ha conquistato il “Vince Lombardi Trophy” nel 2020, dall’altro la squadra che, per la prima volta in 55 anni di storia, ha la possibilità di giocare “in casa” la finale.

Ma su Soundsblog, ovviamente, l’attenzione sarà per il mini concerto che, annualmente, andrà in onda durante l’intervallo e che quest’anno vedrà The Weeknd al centro della scena. L’ormai mitico anche in Italia, Halftime Show, che nelle precedenti edizioni ha visto protagonisti come Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, Maroon 5 e Michael Jackson.

Per via del Covid, quest’anno ci saranno dei cambiamenti. The Weeknd ha anche apportato modifiche al tipico aspetto dello spettacolo, portando la performance dal campo agli spalti.

“A causa del COVID e per la sicurezza dei giocatori e dei lavoratori abbiamo costruito il palco all’interno dello stadio e stiamo anche usando il campo, ma volevamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Quindi abbiamo costruito il palco nello stadio, ma non vi dirò nient’altro, perché domenica dovrete guardarlo”

A The Weeknd è stato chiesto se incorporerà parte della trama che ha creato nell’ultimo anno, legato al progetto “After hours”. Ha detto che sarebbe rimasto sicuramente lineare, ma lo avrebbe mantenuto un segreto.

Ha aggiunto che “non gli piace dare da mangiare al pubblico” con suggerimenti e anteprima, quindi spera che saranno in grado di riprendere la trama ideata per lo show.