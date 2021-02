The Weeknd sarà protagonista dell’intervallo del Super Bowl che si terrà nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021. E’ lui, infatti, ad esibirsi nell’halftime, momento celebrativo seguito da milioni e milioni di persone non solo in America bensì in tutto il mondo. E per l’occasione vi ricordiamo che in Italia verrà trasmesso, in diretta, su Rai 2. Paese, il nostro, che toccherà il 1 novembre 2022 con il concerto al Forum di Assago…

Prima della sua performance, il cantante stuzzicherà i suoi fan con l’uscita di un greatest hits che include tutti i suoi più grandi successi, compresi i singoli della sua ultima era, l’After Hours, The Highlights.

Una curiosità legata al disco è sicuramente legata al personaggio messo in scena (e in vita, in parte) dallo stesso cantante che si era presentato anche agli American Music Awards con il volto ricoperto da bende, esattamente come il protagonista delle sue canzoni (portato in scena dai video).

Il tutto sembra nato da una “brutta notte” a Las Vegas con tutte le conseguenze del caso:

“Questo personaggio sta passando una brutta serata e puoi avere la tua interpretazione di quello che è” aveva raccontato a Variety.

Qualche drink di troppo e un combattimento, ma poi la storia diventa più surreale…

E proprio quando il naso bendato ha iniziato ad apparire quasi normale, The Weeknd è apparso con il viso completamente avvolto dalle bende durante la sua apparizione agli American Music Awards di novembre, come una persona che aveva appena subito un intervento di chirurgia plastica – cosa confermata dal video di “Save Your Tears”.

E i fan, ovviamente, si chiedono se le bende faranno parte (in certi momenti) del suo show al Super Bowl 2021. Quesito che lui non svela ma racconta il senso di tutto questo.

“Il significato dell’intera fasciatura della testa si riflette sulla cultura assurda delle celebrità di Hollywood e delle persone che si manipolano per ragioni superficiali per compiacere ed essere avvalorate, compiaciute”

Spiega poi che “è tutta una progressione e vediamo la trama del personaggio raggiungere livelli più elevati di pericolo e assurdità man mano che la sua storia va avanti”

Un viso quasi trasformato, modificato, ad accompagnare un album dal successo trionfante…