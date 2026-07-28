Radio Zeta Future Hits Live 26: l’Arena di Verona si prepara a ospitare il cast più ricco di sempre

Mancano poco più di cinque settimane e il conto alla rovescia è già partito. Il Radio Zeta Future Hits Live 26 ha appena svelato una nuova tranche di artisti che si aggiungeranno al cast della quinta edizione, e il colpo d’occhio fa già venire i brividi: Angelina Mango, J-Ax, Bresh, Sayf, Baby K, Settembre, Leo Gassmann e Prima Stanza a Destra entrano ufficialmente nella lineup. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre 2026 all’Arena di Verona, e tutto lascia intendere che questa edizione sarà la più ambiziosa dall’esordio del festival nell’estate 2022.

Quinta edizione, cast da record: cosa rende speciale il Radio Zeta Future Hits Live 26

Cinque anni fa Radio Zeta, l’emittente del gruppo RTL 102.5, lanciava il Future Hits Live come scommessa sul presente e sul futuro della musica italiana. Oggi, alla quinta edizione, quella scommessa appare decisamente vinta. Il Radio Zeta Future Hits Live 26 porta all’Arena di Verona una lineup che abbraccia generazioni, generi e traiettorie artistiche diversissime tra loro, costruendo un panorama che va dall’urban al pop, dal rap alla dance, senza steccati.

La lista completa degli artisti confermati è impressionante per ampiezza: Angelina Mango, Anna, Artie 5ive, Baby K, Bresh, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, G.Mineiro, Gaia, J-Ax, LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Lorenzo Salvetti, Sayf, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Prima Stanza a Destra, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, Settembre, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony e 22Simba. Non è un elenco, è quasi un festival nel festival.

Angelina Mango e J-Ax: due simboli di epoche diverse sullo stesso palco

Il dettaglio che ha colpito di più i fan, scatenando commenti a valanga sotto il post ufficiale con l’hashtag #radiozetaFHL26, è la coesistenza di Angelina Mango e J-Ax nella stessa serata. Da un lato, la figlia d’arte che nell’arco di pochissimi anni si è trasformata in uno dei nomi più solidi e riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Dall’altro, un veterano che da decenni plasma il suono urbano del nostro Paese, capace ancora oggi di dialogare con le nuove generazioni senza sembrare fuori tempo.

Questa convivenza racconta qualcosa di preciso sulla filosofia del Radio Zeta Future Hits Live 26: non è un evento costruito attorno a un solo target o a un solo genere. È uno spazio dove la musica italiana si racconta in tutta la sua varietà, mettendo a confronto chi ha già scritto la storia e chi sta scrivendo quella di domani.

I nomi emergenti che tengono banco: Bresh, Sayf, Settembre e gli altri

Accanto ai nomi più noti, la lineup di quest’anno riserva attenzione speciale a una serie di artisti che negli ultimi mesi hanno fatto parlare di sé in modo sempre più insistente.

Bresh , il rapper genovese che ha conquistato le classifiche con un approccio narrativo e melodico fuori dagli schemi abituali del genere.

, il rapper genovese che ha conquistato le classifiche con un approccio narrativo e melodico fuori dagli schemi abituali del genere. Sayf , tra le voci più interessanti del panorama urban italiano, capace di muoversi con naturalezza tra rap, R&B e pop.

, tra le voci più interessanti del panorama urban italiano, capace di muoversi con naturalezza tra rap, R&B e pop. Settembre , artista che ha saputo costruire un’identità riconoscibile mescolando suggestioni pop e sfumature indie.

, artista che ha saputo costruire un’identità riconoscibile mescolando suggestioni pop e sfumature indie. Leo Gassmann , che dopo gli anni post-Sanremo ha continuato a lavorare su una proposta musicale sempre più definita.

, che dopo gli anni post-Sanremo ha continuato a lavorare su una proposta musicale sempre più definita. Prima Stanza a Destra, tra le new entry più curiose e chiacchierate del cast.

Immagine generata con AI

A questi si aggiungono nomi come Faccianuvola, G.Mineiro, Promessa, Rrari Dal Tacco e 22Simba, che rappresentano quella fascia di artisti in piena ascesa, con un seguito social già consolidato ma ancora con tutto da dimostrare su un palco di questa portata. Per loro, l’Arena di Verona è una vetrina enorme.

L’Arena di Verona come cornice: perché questo venue cambia tutto

Parlare del Radio Zeta Future Hits Live 26 senza soffermarsi sulla location sarebbe un errore. L’Arena di Verona non è un semplice contenitore: è uno dei teatri all’aperto più iconici d’Europa, con una storia che risale all’epoca romana e una capacità che trasforma qualsiasi evento in qualcosa di memorabile. Portare lì un festival di musica contemporanea significa fare una dichiarazione di intenti molto precisa — quella di trattare la musica pop e urban italiana con la stessa dignità riservata ai grandi eventi classici.

Non è un caso che il festival abbia scelto questa sede per la propria quinta edizione. Dal debutto nell’estate 2022 a oggi, il percorso di crescita è stato costante, e l’Arena rappresenta in qualche modo il sigillo su un progetto che ha trovato la sua identità.

Dove comprare i biglietti e come seguire l’evento

I biglietti per il Radio Zeta Future Hits Live 26 sono disponibili su TicketOne, la piattaforma ufficiale di riferimento per l’acquisto. Per chi vuole restare aggiornato su tutti gli sviluppi — nuovi annunci, scaletta, ospiti dell’ultima ora — il canale ufficiale da seguire è quello di RTL 102.5, la casa radiofonica che produce e organizza l’evento.

L’hashtag ufficiale #radiozetaFHL26 è già attivissimo sui social, con fan che commentano la lineup, ipotizzano possibili collaborazioni sul palco e condividono i propri artisti preferiti tra quelli annunciati. La macchina del coinvolgimento è partita, e il 2 settembre sembra già lontanissimo.

Cinque edizioni, una storia: il percorso del Future Hits Live

Nato nell’estate del 2022, il Future Hits Live ha costruito edizione dopo edizione una reputazione solida come appuntamento estivo di riferimento per la musica italiana. La formula — un’unica grande serata con un cast ampio e variegato, in un venue di prestigio — si è rivelata vincente perché risponde a un’esigenza reale del pubblico: avere in un solo posto, in una sola notte, uno spaccato autentico di ciò che si muove nel panorama musicale del Paese.

Con la quinta edizione, il Radio Zeta Future Hits Live 26 si presenta come la più ambiziosa di sempre per numero di artisti e per la varietà della proposta. Mercoledì 2 settembre all’Arena di Verona, la musica italiana si prende la scena — tutta intera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.