In questi giorni è uscito il video ufficiale di “Save your tears“, il nuovo singolo di The Weeknd estratto dall’album “After Hours“. Nella clip, il cantante appare con il volto alterato dalla chirurgia plastica, dagli zigomi alle labbra e racconta di un incontro con un’ex fidanzata con la quale è finita una relazione importante. E proprio per questo motivo, diversi utenti, sui social, sono convinti che la decisione di questo make up esasperato sia una frecciatina o un riferimento a una sua nota fiamma del passato, Bella Hadid.

“Bella Hadid ha ottenuto qualcosa per aver indirizzato The Weeknd dal suo chirurgo plastico?” ha twittato una persona. “The Weeknd sta cercando di assomigliare a Bella Hadid? Posso vederlo”, ha scritto un altro. E ancora “The Weeknd sta decisamente colpendo Bella Hadid con tutti i temi della chirurgia plastica”.



IS THE WEEKND TRYING TO LOOK LIKE BELLA HADID BC I CAN SEE IT 😭 pic.twitter.com/w8oi5bFPet — Cindy🥀 (@souvenirgomezz) January 6, 2021

Del resto, Bella Hadid ha ripetutamente e costantemente negato le voci sulla chirurgia plastica, così come sua madre, Yolanda Hadid. “Nessuno dei miei figli ha mai fatto filler o Botox o messo qualcosa di estraneo nei loro corpi”, ha detto a un fan l’ex star di “Real Housewives of Beverly Hills” nel 2019. “Lo sanno dopo aver visto cosa ho passato”. In “Save Your Tears”, The Weeknd canta: “Ti ho visto ballare in una stanza affollata / Sembri così felice quando non sono con te / Ma poi mi hai visto, colto di sorpresa / Una singola lacrima che cadeva dal tuo occhio”.

Ma perché è nata questa teoria? L’ex coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2015 e si è lasciata nel 2016, ma è tornata insieme nel 2017 dopo che il cantante ha avuto una storia di 10 mesi con Selena Gomez. Nel 2019, poche settimane dopo essersi separati ancora una volta, Hadid e Tesfaye hanno avuto un incontro al nightclub Catch One. Secondo quanto riferito, la modella se ne è andata dopo che il suo ex si è presentato, il che potrebbe essere l’incidente a cui si riferisce nella canzone.

A onor di cronaca, però, molti fan pensano che il riferimento, invece, sia per Selena Gomez. Alcuni affermano di sentirlo sussurrare il nome di quest’ultimo nel mezzo della canzone e credono che la donna nel video musicale sia la doppelgänger di Gomez. Casualmente, Selena ha pubblicato una canzone chiamata “Crowded Room” all’inizio di quest’anno.

Sarà realmente così oppure semplicemente non esiste alcun riferimento?