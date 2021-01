The Weeknd ha pubblicato il video ufficiale di “Save your tears“, nuovo singolo estratto dall’acclamato e vendutissimo “After Hours“. Il disco, come ben noto, è stato però assurdamente snobbato e ignorato dai Grammy Awards 2021, suscitando polemiche e la reazione sdegnata dello stesso artista.

Nella clip, il volto del cantante appare alterato e volutamente modificato dalla chirurgia plastica, attraverso un trucco accurato ed eccessivo: dagli zigomi alle labbra gonfiate. Nel video ha anche indossato una giacca rossa sfarzosa in stile Michael Jackson mentre balla intorno a un evento a tema mascherato in una sala da ballo buia e spettrale. A un certo punto del video, The Weeknd nasconde un revolver dietro la schiena e le luci si spengono. Quando si riaccendono le luci, una donna punta la pistola alla testa del musicista.

In “Save Your Tears”, The Weeknd affronta ancora una volta le sue relazioni passate e ricorda le esperienze che ha vissuto insieme con un’altra donna, senza fornire alcun supporto emotivo alla sua ex. Si rivedono dopo tempo, lei appare indifferente mentre lui fa un bilancio di quanto accaduto tra di loro, incapaci di restarsi accanto e di essere un supporto l’uno per l’altra, entrambi col cuore spezzato.



Qui potete vedere il video ufficiale della canzone, a seguire testo e traduzione.

The Weeknd, Save your tears, Lyrics

[Intro]

Ooh

Na na, yeah

[Verse 1]

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Verse 2]

You could’ve asked me why I broke your heart

You could’ve told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn’t there

And just pretended like you didn’t care

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Chorus]

Take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day

[Verse 3]

So, I made you think that I would always stay

I said some things that I should never say

Yeah, I broke your heart like someone did to mine

And now you won’t love me for a second time

[Refrain]

I don’t know why I run away, oh, girl

Said I make you cry when I run away

[Chorus]

Girl, take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that I’m much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (Ooh, yeah)

Save your tears for another day (Yeah)

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Chorus]

Save your tears for another day, ooh, girl (Ah)

I said save your tears for another day (Ah)

The Weeknd, Save your tears, Traduzione

[Intro]

Ooh

Na na, sì

[Strofa 1]

Ti ho vista ballare in una stanza piena di gente

Sembri così felice senza di me

Ma quando mi hai visto, colta di sorpresa

Una singola lacrima ti è scesa dall’occhio

[Ritornello]

Non so perché scappo via

Ti ho fatta piangere quando sono fuggito via

[Strofa 2]

Avresti potuto chiedermi perché ti ho spezzato il cuore

Avresti potuto dirmi che stavi crollando

Ma hai camminato accanto a me come se non ci fossi

E hai fatto finta che non ti importasse

[Pre-Ritornello]

Non so perché scappo via

Ti ho fatta piangere quando sono fuggito via

[Ritornello]

Portami indietro perché voglio restare

Conserva le tue lacrime per un altro

Conserva le tue lacrime per un altro giorno

Conserva le tue lacrime per un altro giorno

[Strofa 3]

Quindi, ti ho fatta pensare che sarei sempre rimasto

Ho detto cose che non avrei mai dovuto dire

Sì, ti ho spezzato il cuore come qualcuno ha fatto con il mio

E ora non mi amerai una seconda volta

[Pre-Ritornello]

Non so perché fuggo via, oh, baby

Ho detto che ti avrei fatta piangere quando sono scappato via

[Ritornello]

Baby, portami indietro perché voglio restare

Conserva le tue lacrime per qualcun altro

Realizzo che è troppo tardi

E che meriti uno migliore di me

Conserva le tue lacrime per un altro giorno (Ooh, sì)

Conserva le tue lacrime per un altro giorno (Sì)

[Pre-Ritornello]

Non so perché fuggo via

Ti ho fatta piangere quando sono scappato via

[Ritornello]

Conserva le tue lacrime per un altro giorno, ooh, baby (Ah)

Ho detto conserva le tue lacrime per un altro giorno (Ah)

[Outro]

Conserva le tue lacrime per un altro giorno (Ah)

Conserva le tue lacrime per un altro giorno (Ah)