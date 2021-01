The Weeknd si esibirà al Super Bowl 2021, come svelato già da qualche mese:

“Pepsi ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti della musica nel corso degli anni – da Prince a Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars e più recentemente Jennifer Lopez e Shakira. Dopo un anno che è stato in gran parte privo di musica dal vivo, non vediamo l’ora di vedere The Weeknd trasformare il palcoscenico più grande del mondo con il suo talento e creatività illimitati, offrendo quella che sarà sicuramente una performance indimenticabile che sarà ricordata per gli anni a venire”

Queste le parole di Todd Kaplan, VP marketing della Pepsi.

Ed ecco, nelle scorse ore, l’annuncio dell’uscita di un greatest hits del cantante, intitolato “The Highlights“, in uscita proprio prima del Super Bowl, il 5 febbraio 2021. Il disco di 18 tracce – che include i suoi mega successi come ‘Blinding Lights’ e ‘Can’t Feel My Face’ – arriva solo due giorni prima dell’esibizione all’halftime del Super Bowl a Tampa Bay, in Florida, il 7 febbraio.

“Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi artisti del mondo giocare al Super Bowl e si può solo sognare di essere in quella posizione.” Sono onorato, onorato ed estatico di essere al centro di quel famigerato palcoscenico quest’anno. “

Nel frattempo, sempre The Weeknd ha recentemente annunciato che il suo prossimo album sarà “politicamente carico”. La star di 31 anni ha ammesso che il seguito di After Hours del 2020 sarà probabilmente più politico dei suoi precedenti lavori perché ha tanto da dire sul mondo in mezzo alla pandemia di coronavirus e dopo le tempestose elezioni statunitensi – che ha portato Joe Biden a subentrare a Donald Trump come presidente e le proteste di Black Lives Matter lo scorso anno.

Ecco, a seguire, la tracklist del best of.